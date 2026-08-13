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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Племянница принцессы Дианы вышла в свет в платье от украинского бренда

Британская аристократка и дочь графа Чарльза Спенсера продемонстрировала лук в платье от украинского бренда.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Элиза Спенсер

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых фотографий на которых позирует на фоне красивой виллы в белом платье от бренда BEVZA из коллекции весна-лето 2026.

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Нет ничего прекраснее и романтичнее, чем @villacimbrone ♥️ Место, наполненное историей, красотой и волшебством», — пишет в подписи под снимками племянница принцессы Дианы.

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Наряд с одним объемным рукавом сидит на фигуре леди Элизы свободно, придавая летнему образу легкости. В руках модель держит небольшую замшевую сумку на короткой ручке, обута в босоножки на плоской подошве, на лице у нее очки от солнца, а белокурые волосы распущены, а на шее золотое украшение с кулоном в виде сердца.

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Напомним, ранее мы показывали, как леди Элиза вместе с сестрой Амелией в стильных летних луках блистали на Уимблдоне.

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