Племянница принцессы Дианы вышла в свет в платье от украинского бренда

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

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Леди Элиза Спенсер опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых фотографий на которых позирует на фоне красивой виллы в белом платье от бренда BEVZA из коллекции весна-лето 2026.

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Нет ничего прекраснее и романтичнее, чем @villacimbrone ♥️ Место, наполненное историей, красотой и волшебством», — пишет в подписи под снимками племянница принцессы Дианы.

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Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Наряд с одним объемным рукавом сидит на фигуре леди Элизы свободно, придавая летнему образу легкости. В руках модель держит небольшую замшевую сумку на короткой ручке, обута в босоножки на плоской подошве, на лице у нее очки от солнца, а белокурые волосы распущены, а на шее золотое украшение с кулоном в виде сердца.

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Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Напомним, ранее мы показывали, как леди Элиза вместе с сестрой Амелией в стильных летних луках блистали на Уимблдоне.

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