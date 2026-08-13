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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Племінниця принцеси Діани вийшла у світ в сукні від українського бренду

Британська аристократка та дочка графа Чарльза Спенсера продемонструвала лук у сукні від українського бренду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Еліза Спенсер

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька нових фотографій, на яких позує на тлі красивої вілли в білій сукні від бренду BEVZA з колекції весна-літо 2026.

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Немає нічого прекраснішого та романтичнішого, ніж @villacimbrone ♥️ Місце, наповнене історією, красою та чарами», — зазначила у підписі під знімками племінниця принцеси Діани.

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Вбрання з одним об'ємним рукавом сидить на фігурі леді Елізи вільно, надаючи літньому образу легкості. В руках модель тримає невелику замшеву сумку на короткій ручці, взута в босоніжки на пласкій підошві, на обличчі у неї окуляри від сонця, біляве волосся розпущене, а на шиї золота прикраса з кулоном у вигляді серця.

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, раніше ми показували, як леді Еліза разом із сестрою Амелією у стильних літніх луках сяяла на Вімблдоні.

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