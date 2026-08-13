Гості на прем’єрі фільму про Кузьму Скрябіна: донька артиста, Єфросиніна, Вакарчук, Пономарьов та інші

Маша Єфросиніна і Барбара Кузьменко

Реклама

Днями у київському кінотеатрі «Жовтень» презентували документальний фільм «Кузьма: Страшно веселий». Це історія Андрія Кузьменка — фронтмена гурту «Скрябін», музиканта, письменника і телеведучого, який став однією з найвідоміших постатей сучасної української культури.

Кузьма був серед тих, хто формував український медіапростір через музику, телебачення, книжки та відверті розмови зі своєю аудиторією. Він не боявся бути незручним, говорив просто про складне й не намагався сподобатися всім. Його самоіронія допомагала порушувати серйозні теми, а чимало висловлених ним думок залишаються актуальними й сьогодні.

Реклама

Прем’єру відвідали рідні, друзі та колеги Андрія Кузьменка, творці стрічки, музиканти, актори, телеведучі й представники української кіноіндустрії. Серед гостей були Святослав Вакарчук, Олександр Пономарьов, Маша Єфросиніна, Христина Соловій, Антон Птушкін, Олександр Педан, Ірма Вітовська, Дмитро Шуров, Саша Чемеров, Ольга Горбачова, Анатолій Анатоліч, Олександр Терен, Євген Янович, ROXOLANA та інші.

Реклама

Маша Єфросиніна і Барбара Кузьменко

Святослав Вакарчук

Анжеліка Рудницька, Христина Соловій та Ірма Вітовська

Олена Світлицька

Іван Люленов

Анастасія Іванюк

KRYLATA

Степан Єранесян і Наталія Бабенко

Анатолій Анатоліч

На заході також були донька музиканта Барбара Кузьменко, його дружина Світлана Бабійчук, Сергій (Шура) Гера, Анжеліка Рудницька, Ольга Лізгунова, учасники гурту «Скрябін», Віталій (Бард) Бардецький, Тарас (Тері) Гавриляк.

Віктор Тур, Максим Сердюк, Барбара Кузьменко, Світлана Бабійчук, Артем Григорян

Барбара Кузьменко зізналася, що фільм перевершив її очікування. Особливо цінним для неї стало те, що автори послідовно відтворили історію життя її батька. Водночас деякі епізоди їй було складно дивитися через сильні емоції та ностальгію.

«Місцями я не могла дивитися певні моменти, бо мені було дуже сумно. Але я неймовірно рада, що цей фільм вийшов», — розповіла вона.

Барбара Кузьменко з чоловіком Віктором Туром

Андрій Федорів зазначив, що це кіно не лише про гурт «Скрябін», а й про Україну та атмосферу її відродження. За його словами, перегляд змусив його знову пережити власну молодість і згадав важливий період життя.

Реклама

Своїми враженнями поділилася і Маша Єфросиніна. Телеведуча розповіла, що стрічка викликала у неї сильні емоції та повернула до спогадів про минуле. Вона також зауважила, що Кузьма віддавав своїй аудиторії надзвичайно багато, але не встиг повною мірою відчути, наскільки важливим символом став для українців.

Маша Єфросиніна і Барбара Кузьменко

Політичний оглядач Роман Кравець звернув увагу на внутрішню трансформацію головного героя. У фільмі можна простежити, як безтурботний молодий музикант поступово стає відповідальною людиною, яка цінує дружбу, гостро переживає втрати й поспішає жити.

Основою картини стали ексклюзивні архівні матеріали, над якими студія KNIFE! Films працювала півтора року. Команда опрацювала понад 400 годин відео й аудіозаписів, а також більш ніж 22 тисячі фотографій. Значну частину цих матеріалів глядачі побачать уперше.

Команда фільму

Архіви допомогли вибудувати оповідь так, щоб Андрій Кузьменко фактично сам розповідав власну історію. Автори прагнули показати не лише культового артиста, а передусім живу людину — із самоіронією, сумнівами, внутрішніми змінами та бажанням проживати кожен день на повну.

Реклама

Від загибелі Андрія Кузьменка минуло понад десять років. За цей час він став справжнім символом української культури, однак за численними спогадами про нього голос самого музиканта звучить дедалі рідше. Саме бажання знову дати слово Кузьмі стало відправною точкою для створення стрічки.

Фільм зняла студія KNIFE! Films, відома за документальною картиною «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Режисером став Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк. Дистриб’ютор стрічки в Україні — B&H Film Distribution.

Артем Григорян і Максим Сердюк

Паралельно з українським прокатом «Кузьма: Страшно веселий» покажуть у 35 країнах. У кінотеатрах України фільм можна побачити вже відсьогодні, 13 серпня.

Новини партнерів