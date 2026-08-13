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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Румунії зупинилася єдина АЕС: країна терміново закуповує електроенергію

Через критичне обміління Дунаю країна повністю зупинила єдину АЕС «Чернаводе», створивши дефіцит у 20% та змусивши уряд терміново розпочати імпорт електроенергії і навіть залучати пенсіонерів для запуску резервних ТЕС.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Єдина АЕС у Румунії

Єдина АЕС у Румунії / © digi24.ro

Румунія зупинила виробництво атомної електроенергії на єдиній в країні АЕС в місті Чернаводе після суттєвого падіння рівня води в Дунаї.

Про це повідомляє Digi24.

Роботи з відключення останнього енергоблока Чернаводської атомної електростанції розпочалися вранці 13 серпня і завершилися близько 11-ої за місцевим часом.

Зупинка роботи єдиної в країні АЕС створила 20% дефіциту електроенергії. Для покриття цих потреб Румунія покладається на вітрові та сонячні електростанції, а також на імпорт.

Крім того, уряд планує запустити 4-й енергоблок на теплоелектростанції в Ровінарі, щоб компенсувати закриття АЕС. Втім, цей процес ускладнюється відсутністю фахівців, які здатні запустити систему. Для цього на ТЕС викликали трьох колишніх працівників, які вже перебувають на пенсії.

Наразі в румунському уряді не повідомляють, скільки часу може тривати зупинка роботи АЕС.

Зазначимо, що минулого тижня в районі Чернаводської АЕС затопили чотири баржі з камінням, намагаючись таким чином підняти рівень води у Дунаї та уникнути зупинки станції. Перед тим з такою ж метою здійснили підрив скелі. В уряді кажуть, що це дозволило виграти приблизно тиждень роботи АЕС.

Раніше ми писали про те, що у Кремлі погрожують ударами по АЕС України та країн НАТО.

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