У Румунії зупинилася єдина АЕС: країна терміново закуповує електроенергію

Єдина АЕС у Румунії / © digi24.ro

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Румунія зупинила виробництво атомної електроенергії на єдиній в країні АЕС в місті Чернаводе після суттєвого падіння рівня води в Дунаї.

Про це повідомляє Digi24.

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Роботи з відключення останнього енергоблока Чернаводської атомної електростанції розпочалися вранці 13 серпня і завершилися близько 11-ої за місцевим часом.

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Зупинка роботи єдиної в країні АЕС створила 20% дефіциту електроенергії. Для покриття цих потреб Румунія покладається на вітрові та сонячні електростанції, а також на імпорт.

Крім того, уряд планує запустити 4-й енергоблок на теплоелектростанції в Ровінарі, щоб компенсувати закриття АЕС. Втім, цей процес ускладнюється відсутністю фахівців, які здатні запустити систему. Для цього на ТЕС викликали трьох колишніх працівників, які вже перебувають на пенсії.

Наразі в румунському уряді не повідомляють, скільки часу може тривати зупинка роботи АЕС.

Зазначимо, що минулого тижня в районі Чернаводської АЕС затопили чотири баржі з камінням, намагаючись таким чином підняти рівень води у Дунаї та уникнути зупинки станції. Перед тим з такою ж метою здійснили підрив скелі. В уряді кажуть, що це дозволило виграти приблизно тиждень роботи АЕС.

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