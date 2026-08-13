Курс валют на 14 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 14 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 15 копійок та становить 51,71 грн. Також знизилися показники євро та злотого на 6 та 2 копійки відповідно.

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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,69 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,55 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.).

Як ми писали, у серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога Україні.

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