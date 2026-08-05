Експерти назвали курс долара, на який українцям варто чекати вже цього року

Долари / © Associated Press

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Експерти провідних інвестиційних компаній та аналітичних центрів прогнозують, що до кінця 2026 року курс долара в Україні в середньому становитиме 46 гривень.

Про це свідчить макроекономічний прогноз, оприлюднений Центром економічної стратегії (ЦЕС), який об’єднує оцінки низки неурядових економічних організацій.

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До узагальненого прогнозу увійшли оцінки інвестиційних компаній Concorde Capital, Dragon Capital та ICU, а також експертів Київської школи економіки, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, German Economic Team і WIIW.

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За даними ЦЕС, медіанний прогноз передбачає, що середньорічний курс гривні до долара у 2026 році становитиме 44,5 грн за долар, а у 2027 році — 47,1 грн.

Водночас на кінець 2026 року експерти очікують середній обмінний курс на рівні 46 грн за долар. При цьому оцінки різних аналітичних центрів є доволі близькими: мінімальний прогноз становить 45,6 грн за долар, а максимальний — 46,3 грн.

Щодо 2027 року, то прогнозований курс на кінець року в середньому становить 49 грн за долар. Водночас діапазон оцінок є значно ширшим: експерти прогнозують курс у межах від 47,3 грн до 53 грн за долар, що свідчить про вищий рівень невизначеності щодо валютної динаміки у довшій перспективі.

Нагадаємо, раніше аналітики попередили, що вже у серпні курс долара в Україні може перевищити 46 грн. Однією з головних причин такого сценарію експерти називають блокування українських портів, яке може призвести до скорочення валютних надходжень до держбюджету.

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