Український наступ знищив одну з головних переваг РФ: навіть Путін припинив вдавати, що все гаразд

Удари дронів по НПЗ підірвали російську економіку / © ТСН.ua

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Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення 40-денної операції українських спецслужб, головною метою якої було змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл перемовин. Хоча Путін так і не погодився на перемир’я, ця безпрецедентна кампанія завдала катастрофічних збитків економіці країни-агресорки та продемонструвала реальну вразливість її інфраструктури.

Про це йдеться в авторській статті аналітика-міжнародника Максима Панчоки для видання Onet.pl.

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Знищення російських нафтопереробних потужностей

Довгий час Кремль міг покладатися на свій енергетичний сектор, який витримував західні санкції та ембарго без суттєвих перебоїв у експорті. Ситуація кардинально змінилася, коли українське військове командування почало розглядати нафтову інфраструктуру не як символічну ціль, а як вразливу систему.

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У липні 2026 року Генеральний штаб оцінив, що Україна успішно вивела з ладу близько 43% загальної прогнозованої нафтопереробної потужності РФ, а фінансові втрати галузі сягнули колосальних 13,5 мільярда доларів. Українські безпілотники регулярно атакують стратегічні об’єкти далеко за лінією фронту, включно з підприємствами в Башкирії та віддаленим на 1500 кілометрів заводом «Лукойл» за Уралом.

«Сучасна нафтопереробка вимагає західних компонентів, доступ до яких перекритий санкціями, тому ремонтні роботи, які раніше тривали тижні, тепер розтягуються на довгі місяці», — зазначає Панчока.

Фінансові наслідки та параліч Криму

Щоб утримати стабільні ціни на заправках на тлі паливного дефіциту, російський уряд був змушений витратити понад трильйон рублів на прямі субсидії нафтовим компаніям. Це відбувається у той час, коли загальний федеральний дефіцит уже перевищив 6 трильйонів рублів, змушуючи Центральний банк РФ попереджати про серйозні інфляційні ризики для всієї економіки.

Ефективність українського тиску найбільш яскраво демонструє ситуація в тимчасово окупованому Криму, де наприкінці червня окупаційна влада була змушена оголосити надзвичайний стан. Через успішні операції українських безпілотних систем, які паралізували логістику танкерного флоту, 19 міст півострова надовго залишилися без світла та необхідного пального.

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Ця багатомісячна блокада повністю підриває обіцянки Москви забезпечити жителям Криму кращу безпеку та стабільне постачання порівняно з українськими часами.

Синхронізація військових та економічних ударів

Дати українських атак на російські нафтопереробні заводи збігаються з ключовими політичними подіями у США, стаючи переконливим аргументом для американських партнерів. Країна з обмеженими ресурсами ефективно завдає неспівмірних економічних збитків державі, яка в кілька разів більша за неї, постійно змушуючи супротивника оплачувати наслідки війни з власної кишені.

Головний висновок цих 40 днів полягає в тому, що російський «стратегічний тил», який раніше вважався недоторканим, остаточно припинив своє існування. Київ наочно продемонстрував, що українські дрони працюють набагато швидше, ніж російські ремонтні бригади встигають лагодити знищене обладнання.

Нагадаємо, липень 2026 року став одним із найневдаліших місяців для російської армії від початку повномасштабного вторгнення. Попри незначне просування на фронті, загарбники зазнали рекордних втрат у живій силі та техніці, а ключові завдання на кількох напрямках залишилися невиконаними.

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