- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 428
- Час на прочитання
- 1 хв
До 80 грн за бензин і 83 грн за дизель: експерт назвав реальну вартість пального — чи буде падіння цін
Експерт спрогнозував зниження цін на пальне в Україні вже найближчими днями.
Реальна ціна на пальне станом на зараз становить: бензин — до 80 грн, дизель — до 83 грн.
Про це заявив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко, передають «Новини.LIVE».
Аналітик стверджує, що якщо нинішня ситуація на європейському паливному ринку збережеться ще кілька днів, ціни на пальне в Україні мають знизитися вже найближчим часом.
«Якби така ринкова ситуація, як вчора і сьогодні, в Європі була ще три дні, то ми б найдорожчий дизель бачили по 83 гривні за літр, а бензин — близько 77–80 гривень за літр», — стверджує експерт.
Сіренко зазначає, що за таких умов ціни мають повернутися щонайменше до червневого показника. За його словами, нинішня динаміка зовнішніх ринків дає причини і підстави очікувати зниження вартості пального в Україні вже протягом найближчого тижня.
Нагадаємо, прогнозоване зниження цін на пальне в Україні припинилося у другій половині липня, а вартість бензину та дизельного пального почала стрімко зростати.
Раніше у NYT повідомляли, що від початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 атак на автозаправні станції, якими щодня користуються цивільні.