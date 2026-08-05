Чи впадуть ціни на пальне в Україні / © Pixabay

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Реальна ціна на пальне станом на зараз становить: бензин — до 80 грн, дизель — до 83 грн.

Про це заявив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко, передають «Новини.LIVE».

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Аналітик стверджує, що якщо нинішня ситуація на європейському паливному ринку збережеться ще кілька днів, ціни на пальне в Україні мають знизитися вже найближчим часом.

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«Якби така ринкова ситуація, як вчора і сьогодні, в Європі була ще три дні, то ми б найдорожчий дизель бачили по 83 гривні за літр, а бензин — близько 77–80 гривень за літр», — стверджує експерт.

Сіренко зазначає, що за таких умов ціни мають повернутися щонайменше до червневого показника. За його словами, нинішня динаміка зовнішніх ринків дає причини і підстави очікувати зниження вартості пального в Україні вже протягом найближчого тижня.

Нагадаємо, прогнозоване зниження цін на пальне в Україні припинилося у другій половині липня, а вартість бензину та дизельного пального почала стрімко зростати.

Раніше у NYT повідомляли, що від початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 атак на автозаправні станції, якими щодня користуються цивільні.

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