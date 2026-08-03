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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Ціна на дизель наближається до шаленої позначки: що кажуть водії у Києві

Дизель у Києві продовжує дорожчати, а окремі мережі вже продають його більш ніж за 95 грн за літр. Попри відсутність дефіциту пального, водії дедалі гостріше відчувають удар по сімейному бюджету.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на дизель зростають

Ціни на дизель зростають / © Associated Press

На київських АЗС чергове здорожчання — цього разу у ціні додало дизельне пальне. Через стрибок ціни на дизель деякі водії заговорили про подвоєння своїх щомісячних витрат на заправлення авто. Скільки сьогодні коштує пальне?

Про це розповіли Новини.LIVE.

У Києві знову зросли ціни на дизель: як реагують водії

Літр звичайного дизельного пального здорожчав сьогодні ще на 1 грн і тепер коштує щонайменше 90,90 грн/л, тоді як за преміальні сорти доводиться віддавати від 92 грн за літр.

Водночас мінімальна ціна на бензин А-95 поки залишається стабільною — від 79 грн/л, а автомобільний газ пропонують по 42 грн/л.

Проте на конкретних стелах великих мереж цифри ще вищі. Зокрема, на стелі заправки «ОККО» зафіксовано такі розцінки:

  • А-95 ЄВРО — 82,90 грн/л

  • PULLS 95 — 85,90 грн/л

  • PULLS 100 — 92,90 грн/л

  • ДП ЄВРО — 92,50 грн/л

  • PULLS ДП — 95,50 грн/л

На UPG ціни 3 серпня такі:

  • А-95 — 79,90 грн/л

  • upg 95 — 81,90 грн/л

  • upg 100 — 88,90 грн/л

  • EURO ДП — 90,90 грн/л

Дефіциту пального у місті немає — ажіотаж та черги на станціях відсутні. Втім, самі керманичі обурені новими цінниками. Аби оптимізувати витрати, кияни змушені змінювати звички: одні детальніше прораховують щоденні маршрути, а інші для далеких поїздок усе частіше обирають залізницю чи міжміські автобуси.

«Настільки відчутно, що в далекі поїздки я зараз віддаю перевагу потягу чи автобусу», — каже водійка.

Чи може бензин здорожчати до 100 грн

Нагадаємо, прогнозоване зниження цін на пальне в Україні припинилося у другій половині липня, а вартість бензину та дизельного пального почала стрімко зростати.

За словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, головними причинами стали здорожчання нафти через ескалацію конфлікту на Близькому Сході між США та Іраном, а також посилення ударів агресора по українських АЗС.

Крім того, фахівець вказує на непрозорість нинішнього ціноутворення та зазначає, що трейдери закладають у вартість пального всі можливі ризики.

Якщо уряд нічого не зробить, ціна літра бензину А-95 та дизпалива у серпні може досягти 100 гривень. Водночас експерт сподівається, що новий прем’єр-міністр, який раніше працював топменеджером у паливному секторі, зможе навести лад у галузі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
490
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