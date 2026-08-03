Цена на дизель приближается к безумной отметке: что говорят водители в Киеве

Цены на дизель растут / © Associated Press

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На киевских АЗС очередное удорожание — на этот раз в цене прибавило дизельное топливо. Из-за скачка цены на дизель некоторые водители заговорили об удвоении своих ежемесячных расходов на заправку авто. Сколько стоит сегодня топливо?

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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В Киеве снова выросли цены на дизель: как реагируют водители

Литр обычного дизельного топлива подорожал сегодня еще на 1 грн и теперь стоит не менее 90,90 грн/л, в то время как за премиальные сорта приходится отдавать от 92 грн за литр.

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В то же время, минимальная цена на бензин А-95 пока остается стабильной — от 79 грн/л, а автомобильный газ предлагают по 42 грн/л.

Однако на конкретных стелах больших сетей цифры еще выше. В частности, на стеле заправки «ОККО» зафиксированы следующие расценки:

А-95 ЕВРО — 82,90 грн/л

PULLS 95 — 85,90 грн/л

PULLS 100 — 92,90 грн/л

ДТ ЕВРО — 92,50 грн/л

PULLS ДТ — 95,50 грн/л

На UPG цены 3 августа таковы:

А-95 — 79,90 грн/л

upg 95 — 81,90 грн/л

upg 100 — 88,90 грн/л

EURO ДТ — 90,90 грн/л

Дефицита топлива в городе нет — ажиотаж и очереди на станциях отсутствуют. Впрочем, сами водители возмущены новыми ценниками. Чтобы оптимизировать расходы, киевляне вынуждены менять привычки: одни подробнее просчитывают ежедневные маршруты, а другие для дальних поездок все чаще выбирают железную дорогу или междугородние автобусы.

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«Настолько ощутимо, что для дальних поездок я сейчас предпочитаю поезд или автобус», — говорит водитель.

Может ли бензин подорожать до 100 грн

Напомним, прогнозируемое снижение цен на топливо в Украине прекратилось во второй половине июля, а стоимость бензина и дизельного топлива начала стремительно расти.

По словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, главными причинами стали подорожание нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном, а также усиления ударов агрессора по украинским АЗС.

Кроме того, специалист отмечает непрозрачность нынешнего ценообразования и отмечает, что трейдеры закладывают в стоимость топлива все возможные риски.

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Если правительство ничего не сделает, цена литра бензина А-95 и в августе может достичь 100 гривен. В то же время эксперт надеется, что новый премьер-министр, ранее работавший топ-менеджером в топливном секторе, сможет навести порядок в отрасли.

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