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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

В Чернигове прогремела серия взрывов

Пока официальной информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В городе неспокойно

В городе неспокойно / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Российские войска продолжили воздушный террор Украины. Вражеские дроны атаковали Чернигов.

Около 06:04 для Черниговского района была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.

В настоящее время местные власти не сообщали о последствиях вражеской атаки.

Напомним, в Киевском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию, в результате чего вспыхнул пожар.

Кроме того, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены жилые дома, вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

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Дата публикации
Количество просмотров
186
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