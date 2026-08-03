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- Украина
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В Чернигове прогремела серия взрывов
Пока официальной информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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Российские войска продолжили воздушный террор Украины. Вражеские дроны атаковали Чернигов.
Около 06:04 для Черниговского района была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.
В настоящее время местные власти не сообщали о последствиях вражеской атаки.
Напомним, в Киевском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию, в результате чего вспыхнул пожар.
Кроме того, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены жилые дома, вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.
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