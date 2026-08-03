Погода разделит Украину пополам — где жару разбавят грозовые дожди

В понедельник будет жарко / © Pixabay

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В понедельник, 3 августа, на территории Украины будет держаться жаркая летняя погода.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

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Погода в регионах Украины

По данным метеорологов, по всей стране ожидается переменная облачность. Большинство территории будут под влиянием сухой погоды, однако в большинстве западных и северных областей днем местами пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

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Ветер переменных направлений, слабый, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит 15–20°; днем столбики термометров будут достигать 30–34°.

В большинстве южных и юго-западных областей ожидается сильная жара — днем температура поднимется до +35…+38°.

Прогноз для Киева и Киевской области

В столице и на территории Киевской области 3 августа также будет держаться жаркая погода. Ожидается переменная облачность. Ночь без осадков, а вот днем по области и в Киеве местами возможен кратковременный дождь с грозой.

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По области температура ночью составит 15–20°, днем воздух разогреется до 30–34°.

В Киеве ночью ожидается 18-20 °, а днем столбики термометров покажут 32-34 °. Ветер в столичном регионе остается слабым, переменных направлений, 3–8 м/с.

Напомним, Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов Цельсия, а продлится жаркая погода до 7 августа.

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