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- Украина
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Погода разделит Украину пополам — где жару разбавят грозовые дожди
Украину накроет жара до +38, но в части областей пройдут дожди.
В понедельник, 3 августа, на территории Украины будет держаться жаркая летняя погода.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Погода в регионах Украины
По данным метеорологов, по всей стране ожидается переменная облачность. Большинство территории будут под влиянием сухой погоды, однако в большинстве западных и северных областей днем местами пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами.
Ветер переменных направлений, слабый, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит 15–20°; днем столбики термометров будут достигать 30–34°.
В большинстве южных и юго-западных областей ожидается сильная жара — днем температура поднимется до +35…+38°.
Прогноз для Киева и Киевской области
В столице и на территории Киевской области 3 августа также будет держаться жаркая погода. Ожидается переменная облачность. Ночь без осадков, а вот днем по области и в Киеве местами возможен кратковременный дождь с грозой.
По области температура ночью составит 15–20°, днем воздух разогреется до 30–34°.
В Киеве ночью ожидается 18-20 °, а днем столбики термометров покажут 32-34 °. Ветер в столичном регионе остается слабым, переменных направлений, 3–8 м/с.
Напомним, Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов Цельсия, а продлится жаркая погода до 7 августа.