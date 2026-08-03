41 смерть за год и обвинение "в пытках": есть ли спасение для животных Одесского зоопарка

Вокруг зоопарка в Одессе разразился скандал по содержанию животных

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В Одессе разразился скандал вокруг городского зоопарка. В последнее время у его входа участились митинги активистов, требующих спасти животных. По их словам, воспитанники заведения страдают от плохого ухода и ужасающих условий пребывания.

Требования общественности: правда о гибели животных и финансовый отчет

Общественная деятельница Анжелика Карапетян, занимающаяся вопросом Одесского зоопарка, говорит, что в январе обращалась в горсовет для решения проблем вокруг учреждения. Тогда была создана рабочая группа, результатом работы которой стало увольнение директора Одесского зоопарка Игоря Билякова. По официальной информации, с ним не продлен контракт.

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Карапетян утверждает, что зоопарк ненадлежащим образом содержит животных, за что уже оплатил штрафы.

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«Известно, что за год (2025-2026) 41 животное зоопарка покинуло этот мир, поэтому мы требовали актов о смерти и причинах гибели, а также протоколов лечения — предоставление или неоказание медицинской помощи животным. Никакого документа коммунальное учреждение (КУ) «Одесский зоопарк» не предоставило. Мы требовали документов о рождении животных: сколько родилось по количеству, сколько пошло на обмен, поскольку в Украине существует практика обмена, а также продажи из коммунального учреждения. Нам не был предоставлен ни один документ. Так что все основания уволить Игоря Билякова с должности директора были», — говорит общественный деятель.

Информация о погибших животных Одесского зоопарка

По ее словам, в прошлом году бюджетное финансирование учреждения составило 48 миллионов 700 тысяч гривен.

«На акциях под зоопарком мы потребовали показать, куда именно пошли все эти деньги налогоплательщиков. Нам никто не предоставил документы. Животные зоопарка продолжают удерживаться в ненадлежащих условиях. Мы постоянно снимаем видео, как они пьют воду из ржавых поилок. Как животные ходят по кругу, что может свидетельствовать о признаке психического расстройства. И, к сожалению, ничего не меняется. Прошла уже 21 акция у зоопарка. Чиновники обещают решить вопрос и по очереди приходят в зоопарк. Но это ничем не кончается. Конкурс на замещение должности директора не проводится», — отмечает Анжелика Карапетян.

Она добавляет, что рабочей группой было предложено пригласить иностранные организации, которые согласны бесплатно помогать зоопарку, даже наладили с ними коммуникацию.

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«Они заявили, что могут помогать, но должны быть официально приглашены к сотрудничеству одесским Департаментом культуры, курирующим работу зоопарка. Списки организаций мы предоставили департаменту, на что нам пришла отписка, что иностранные организации будут приглашены только тогда, когда в коммунальном учреждении появится новый директор. В то же время не созданы условия, чтобы директор нашелся. Поэтому предоставление помощи от иностранных организаций под вопросом», — рассказывает Анжелика Карапетян.

Инициатива реорганизации и эвакуации животных из Одесского зоопарка

Общественный деятель говорит, что вопрос возможной реорганизации зоопарка и перевозки частей животных за границу могут решать только европейские специалисты, которые совместно с администрацией зоопарка должны определиться: нужно ли часть хищных животных эвакуировать в Европу.

«Такое предложение действительно было. Одесский зоопарк занимает площадь менее 6 гектаров. То есть, там физически невозможно разместить всех животных, чтобы им было комфортно. Ведь существуют нормы по содержанию и для каждого животного есть своя площадь. Поэтому я предлагала вариант реорганизации зоопарка: сокращение коллекции животных и оставление на этом месте реабилитационного центра и Парка птиц. Чтобы они должным образом удерживались и лечились. Оставить домашних животных и мелких, которые могут жить в небольших вольерах», — говорит Карапетян.

Что пишут о зоопарке люди

Леопард из Одесского зоопарка никогда не купался

Она добавляет, что из Украины из-за войны постоянно эвакуируют из зоны боевых действий диких животных: львов, тигров и других.

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«Их направляют в европейские реабилитационные центры, где у них есть доступ к природе. Леопард из Одесского зоопарка и наши львы никогда в жизни не видели даже травы, потому что их ненадлежаще содержат. А леопард никогда в жизни воды не видел и не купался. Именно поэтому мы требуем от городских властей конкретных действий — прозрачности, контроля и подотчетности и чтобы животные получали надлежащую помощь», — говорит Карапетян.

Она не соглашаюсь с тезисом, что активисты на акциях протеста возле зоопарка как-то давят на работников учреждения.

«Напротив, среди них есть наши агенты, которые нам помогают поддавать огласке определенные события. К примеру, когда заболела тигрица, нам прислали ее фото работники зоопарка, которые действительно переживают за животных. После того как я обнародовала фото, дирекция через 1,5–2 месяца вызвала из Киева ветеринарного врача. Это свидетельствует о том, что в Одесском зоопарке даже нет специалиста, способного лечить таких животных. Так не должно быть», — заключает Анжелика Карапетян.

Что пишут о зоопарке люди

Концлагерь для животных: что говорят о зоопарке одесситы

В социальных сетях немало реакций жителей Одессы по поводу ситуации вокруг зоопарка. Большинство людей откровенно называют заведение пыточной и требуют спасти животных, которые там содержатся.

«Я одессит, который вынужден своему ребенку показывать животных в Николаеве, потому что страшно вести в Одесский зоопарк. Это нормально?», — пишет Алексей.

Большинство людей указывает на заброшеность вольеров и болезненный вид животных.

«Это не зоопарк, а кунсткамера», — пишет еще одна пользовательница соцсетей.

Люди указывают на то, что ситуация в зоопарке не меняется годами и призывают прежде всего позаботиться о животных.

Пользователи социальных сетей указывают на грустные глаза слонихи из Одесского зоопарка, которой трудно передвигаться. А другие объясняют, что ей сложно ходить, потому что у животного выросли ногти, за которыми не ухаживают. Мол, в природе слоны много передвигаются и самостоятельно их стирают. А в условиях зоопарка их нужно срезать хотя бы раз в три-четыре месяца. Очищать стопы — удалять грязь, камни и проверять, нет ли трещин или инфекций.

Что пишут о зоопарке люди

В то же время многие пользователи называют скандал вокруг Одесского зоопарка намерением его закрыть, а территорию застроить. Именно поэтому призывают не вывозить животных, а спасать.

«Зоопарк закроют, в лучшем случае, перенесут за пределы города. А на его месте будет построен ТЦ или новый ЖК. Думаю, скорее новый дом», — пишет еще один пользователь Сети.

Сибирский козел едва стоит на ногах

Ситуация еще больше обострилась после того, как депутат Одесского областного совета Андрей Бабенко опубликовал видео из своего визита в зоопарк.

Он указал на подавленное состояние животных и заявил, что сибирский козел фактически умирает — худой и едва стоит на ногах. Возле вольера с животным нескошенные сорняки по пояс. А у слонихи есть проблемы с ногами. Депутат обвинил руководство зоопарка в ненадлежащем уходе за животными.

Что пишут о зоопарке люди

А руководство зоопарка заявило о давлении со стороны активистов из-за снизившейся посещаемости заведения и зоопарк недополучил 600 тысяч гривен, которые мог бы заработать на продаже входных билетов.

Депутат Одесского горсовета и инициатор рабочей группы по спасению Одесского зоопарка Анастасия Большедворова убеждена, что происходит классический рейдерский захват коммунального учреждения.

«Раньше рейдерский захват происходил физически, а теперь это делается условиями, создаваемыми так называемыми активистами. Есть 10 человек, которые решили, что они вправе решать, что делать с животными. На днях они нашли „подкрепление“ в лице Андрея Бабенко, который является депутатом областного совета и не имеет никакого отношения к коммунальному учреждению „Одесский зоопарк“», — рассказывает ТСН.ua Анастасия Большедворова.

Кадровые изменения и попытки захвата Одесского зоопарка

По словам депутата горсовета, уже были зафиксированы две попытки захватить зоопарк. Первая — когда на должность директора пытались назначить специалиста из частного зоопарка, которую местные журналисты связывают с торговлей животными на черном рынке. Параллельно с этим появилась петиция с требованием восстановить в должности бывшего директора Игоря Билякова. Документ менее чем за сутки собрал около 2 тысяч подписей одесситов.

«Восстановление в должности Билякова не согласовали, но в то же время уволили исполняющую обязанности директора, которая пришла из частного зоопарка. Сейчас исполняющим обязанности директора является Оксана Термовсесянец. После нападок со стороны активистов она искренне говорит, что не хочет дальше быть в должности. Из зоопарка постоянно увольняются специалисты. Они морально не выдерживают необоснованных обвинений со стороны активистов, которые говорят, что животные в плохом состоянии, но ни разу не поинтересовались: почему это животное в таком состоянии, а это — в таком?», — отмечает депутат.

Она добавляет, что представитель облсовета заявил, что сибирский козел в зоопарке якобы умирает от голода, но, по ее мнению, это не так:

«Депутат не поинтересовался реальным состоянием животного, а просто устроил скандал и крик. Если бы он выслушал исполняющую обязанности директора, то услышал бы, что сибирский козел живет в природе от 10 до 15 лет. А этому животному уже 13 лет, и оно не может выглядеть как юнец. Это животное пожилого возраста, как и большинство воспитанников Одесского зоопарка — они „пенсионеры“. Они болеют, у них есть проблемы со здоровьем, но нет никаких перебоев с их кормлением».

Одесский зоопарк: улучшение питания животных и проблема низких зарплат работников

Анастасия Большедворова уверяет, что в последнее время питание воспитанников зоопарка несколько улучшилось благодаря смене поставщика продовольствия. Кроме того, выделены дополнительные средства на зарплаты работникам.

«Также добавили средств к зарплатам работникам зоопарка, потому что средняя плата работника Одесского зоопарка — 6-7 тысяч гривен. Кто согласится работать за такие деньги? Там фактически работают пожилые люди. А из-за постоянного хейта зоопарка со стороны активистов работники просто увольняются», — добавляет она.

Инициатива Наблюдательного совета и риски застройки территории Одесского зоопарка

Еще одним тревожным сигналом депутат называет проект нового положения о зоопарке, который планируют вынести на сессию горсовета. В нем прописывается создание Наблюдательного совета.

«Но нигде в мире, ни в Украине нет наблюдательных советов при зоопарках. Зачем он? Фактически это теневой орган, и никто не узнает, кто войдет в его состав. Люди, которые называют себя активистами и требуют якобы спасения животных, даже не интересуются, кто войдет в Наблюдательный совет. А этим следует поинтересоваться, если их действительно волнует судьба зоопарка», — отмечает депутат.

Она отмечает, что вокруг зоопарка нет ни одного факта коррупции. Есть только одно административное нарушение у бывшего директора Одесского зоопарка Билякова в виде штрафа, но в отношении него нет ни одного уголовного производства или решения суда о том, что он украл что-то из зоопарка.

По мнению депутата, настоящая цель давления на заведение — получение контроля над его территорией:

«Я убеждена, что это нужно для того, чтобы возглавить зоопарк и иметь возможность торговать на черном рынке, или чтобы застроить его территорию, а это — 4–6 гектаров. Активисты открыто говорят об уменьшении количества животных. А что после этого? Конечно — закрытие и застройка, ведь животных нет! Хотя у Одесского зоопарка сейчас есть все возможности для развития. Это уникальное заведение. Есть возможность использовать дополнительно 2 гектара его площади. Как по мне, то нужно работать над программой развития зоопарка, готовить проект по его восстановлению. И все эти возможности можно искать, но это должно делать руководство города».

Что говорят профильные специалисты о проблемах Одесского зоопарка

Специалисты в сфере деятельности зоопарков отмечают, что ситуация вокруг Одесского зоопарка гораздо глубже, чем просто конфликт между зоозащитниками и бывшим или новым руководством.

«Противостояние может как усиливаться, так и ослабевать, но проблема в другом. Прежде всего, развитие зоопарка зависит не от способностей и таланта директора, а от отношения городских властей к учреждению и животным. Если есть понимание и постоянная помощь — зоопарк будет развиваться и становиться более современным, а если этого нет — будут разруха и конфликты. Дальше будет только хуже: если судьба заведения городу безразлична, в какой-то момент от него ничего не останется, а территорию используют так, как кому-то выгодно — застроят чем угодно», — рассказывает ТСН.ua собеседник.

Эксперт добавляет, что ни один директор не способен самостоятельно преодолеть все имеющиеся вызовы.

«Самый важный момент — это финансирование зоопарка. Ну не может эффективно работать заведение, где сотрудники получают по 6–13 тысяч гривен. Второй момент — обеспечение надлежащим и бесперебойным питанием животных. Это основа, на которой все держится», — объясняет собеседник.

Особое внимание специалисты обращают на необходимость убрать с территории аттракционы и стихийную торговлю воздушными шарами, сладкой ватой, мороженым или напитками, заменив их современными вендинговыми автоматами.

«Случалось, что воздушный шарик взрывался, животное пугалось и ломало ногу или лапу, а это давало зоозащитникам повод для критики руководства зоопарка. Кроме того, торговля на территории раздражает родителей, которые приходят с детьми и вынуждены тратить лишние деньги поверх стоимости билета. Все почему думают, что эти средства зарабатывает директор, хотя разрешение на размещение торговых точек выдают городские власти. Еще одна тема для критики — наличие на территории крыс. Но на самом деле от грызунов невозможно полностью избавиться при наличии постоянных остатков корма, они есть даже в самых известных зоопарках Европы», — объясняет эксперт.

Каким может быть выход для Одесского зоопарка и при чем здесь Харьков

Еще один болезненный вопрос — ограниченная площадь заведения. Одесскому зоопарку 104 года. Как и большинство таких, он построен в советское время и рассчитан на определенное количество животных.

«Одесский зоопарк можно временно закрыть, позаботившись о судьбе животных. Дальше — все в нем переделать, превратив в заведение с домашними животными. Потому что со всем уважением к одесситам на четырех гектарах невозможно построить полноценный современный зоопарк. Но можно сделать маленький и опрятный: высадить цветы, покрасить ограждение, отремонтировать дорожки, возвести хотя бы один современный европейский вольер — учитывая войну и кризис — и постепенно обновляться. Вот только вопрос, сможет ли это сделать руководство, у которого связаны руки из-за постоянного давления со всех сторон», — отмечает ТСН.ua эксперт.

Специалист добавляет, что судьбу Одесского зоопарка должны решать исключительно одесситы, а спросить их мнение должны местные власти.

«Было бы очень правильно изучить мнение жителей города: каким они хотят видеть свой зоопарк и какие там должны быть животные. Это не сложно сделать. Если жителей устраивает все как есть, а это их явно не устраивает, то нужны кардинальные изменения. Важно учесть мнение горожан и отталкиваясь от этого двигаться дальше. За примерами далеко ходить не нужно. В Харькове тоже был советский зоопарк, который только раздражал людей и тамошние животные страдали от недосмотра. Его закрыли на три года на ремонт и сделали из запущенного заведения почти конфетку. Думаю, что по такому пути должны идти и в Одессе», — резюмирует эксперт.

Дата публикации 19:30, 31.07.26 Количество просмотров 49 Зеленский провел беседу с Венсом! Одесса весь день подвергается атакам дронов! | ТСН 19:00 31 июля

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