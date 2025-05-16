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- Украина
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Вражеский дрон уничтожил дом директора Одесского зоопарка
Во время атаки дронами по Одессе прогремели взрывы. Впоследствии выяснилось, что в дом директора Одесского зоопарка Игоря Билякова попал беспилотник.
Сегодня ночью в результате атаки вражеского беспилотника был уничтожен дом директора Одесского зоопарка Игоря Билякова.
Об этом сообщили в коммунальном учреждении «Одесский зоопарк».
Известно, что сам директор не пострадал.
«К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому у него нет возможности отвечать на звонки», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Три человека пострадали.
Также повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями.
В течение ночи в Одесской области было зафиксировано три воздушных тревоги. Первая была объявлена в 02:15, после чего Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных беспилотников, которые двигались с акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района. Отбой дали в 02:43.
Вторую воздушную тревогу объявили в 03:28 и длилась она до 05:01. Уже утром сирены звучали в 07:04 из-за угрозы баллистики. Отбой объявили в 07:41.