Ворожий дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку

Одеса перебуває під постійними атаками з боку Росії / © ДСНС

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Сьогодні вночі внаслідок атаки ворожого безпілотника був знищений будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.

Про це повідомили в комунальній установі «Одеський зоопарк».

Наразі відомо, що сам директор не постраждав.

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«На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Троє осіб постраждали.

Також пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Упродовж ночі на Одещині було зафіксовано три повітряні тривоги. Перша була оголошена о 02:15 після чого Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників, які рухались з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. Відбій дали о 02:43.

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Другу повітряну тривогу оголосили о 03:28 і вона тривала до 05:01. Вже зранку сирени лунали о 07:04 через загрозу балістики. Відбій оголосили о 07:41.