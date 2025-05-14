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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
5664
Час на прочитання
2 хв

Що таке смокі-блонд: кому модний відтінок пасує і чому його не рекомендують робити вдома

Смокі-блонд — популярний відтінок холодного блонду з темнішими коріннями. Однак цей стиль підходить не кожному, тому перед його вибором варто враховувати особливості зовнішності.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що таке смокі блонд

Що таке смокі-блонд / © Фото з відкритих джерел

Смокі-блонд потребує ретельного догляду і не підходить для самостійного фарбування вдома. Експерти пояснюють, кому цей відтінок найкраще пасує, які техніки фарбування застосовуються для досягнення ефекту та як максимально довго зберігати насиченість кольору.

Що таке смокі-блонд

Смокі-блонд — це стильний відтінок блонду, який передбачає плавний перехід від темних коренів до світлого кольору по довжині волосся з акцентом на холодні тони. На відміну від нього, класичний блонд має рівномірний відтінок від коріння до кінчиків.

Кому пасує смокі-блонд

Хоча холодні відтінки, зокрема смокі-блонд, нині в тренді, вони пасують не всім. Такий колір має кращий вигляд на людях з холодним або нейтральним кольоротипом шкіри, водночас для теплих відтінків він може мати не дуже гармонійний чи привабливий вигляд, додаючи віку. Крім того, смокі-блонд часто вимагає ретельного макіяжу для підкреслення його краси.

Смокі-блонд не є оптимальним варіантом для сивого або пошкодженого волосся, оскільки колір швидко вимивається, а коріння відростає занадто контрастно. В такому разі ефект фарбування не зберігається довго, і необхідно частіше робити корекцію.

Як досягти відтінку смокі-блонд

Для досягнення ефекту смокі-блонд оптимально використовувати техніку Airtouch, яка забезпечує плавний перехід кольору та рідше потребує корекції. Для довгого волосся фарбування можна оновлювати раз на 9–12 місяців, а для середньої довжини — кожні пів року. Альтернативно можна зробити тотальний блонд з затемненими коріннями під холодний відтінок, проте таке фарбування потребує щомісячної корекції.

Отримати смокі-блонд вдома неможливо, оскільки цей процес вимагає професійних навичок і досвіду. Освітлення волосся самостійно може призвести до небажаних результатів, тому для досягнення бажаного ефекту краще звертатися до фахівців.

Як доглядати за смокі-блондом

Підтримка холодних відтінків блонду вдома потребує особливої уваги. Для цього треба використовувати шампунь для фарбованого волосся, який м’яко очищує і не змиває колір. Варто уникати фіолетових шампунів, замінивши їх перламутровими масками чи бальзамами. Блондоване волосся потребує зволоження і регулярного відновлення в салоні. Крім того, не рекомендується часто використовувати праски для волосся.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5664
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