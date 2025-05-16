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Одещина здригалася від вибухів: що відомо про постраждалих та наслідки
Одеська область пережила дронову атаку 16 травня. За даними ОВА, троє осіб постраждали.
Уночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам Одеської області. Троє осіб постраждали.
Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Унаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники», — написав він.
За останніми даними, постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані.
«Усі відповіді служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Через влучання зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж із трьома автомобілями. На місцях спалахнули пожежі — їх уже загасили», — додав він.
Раніше повідомлялося, що вночі Київ перебував під ворожою атакою. У столиці працювала ППО. У нежитловій зоні Святошинського району Києва зафіксоване займання.
У Київській області під удар потрапили два райони.