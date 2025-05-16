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Taurus для України: Мерц пояснив, чи змінилася його позиція
Мерц пояснив, чому більше публічно не говорить про Taurus для України.
До вступу на посаду Фрідріх Мерц погрожував РФ постачаннями далекобійних ракет Taurus Україні та критикував тодішнього канцлера Олафа Шольца через відмови надати ЗСУ це озброєння. Втім, тепер Мерц не говорить публічно про окремі системи озброєння.
З його слів, Берлін нібито більше не хоче публічно обговорювати питання озброєння".
"Йдеться не про те, що ми більше не хочемо інформувати німецьку громадськість. Навпаки, ці дискусії грають на руку Путіну і дають йому цінну інформацію. Ми дотримаємося своїх обіцянок і надамо необхідну військову підтримку", - наголосив очільник уряду ФРН.
Мерц додав, що уряд Шольца "змусив нас" вести дискусію про Taurus для України, оскільки сам публічно про це говорив.
"Ми цього не робитимемо", – додав чинний канцлер.
Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме Фрідріх Мерц. Його заяви про те, що ймовірною ціллю для ракет Taurus може стати Кримський міст, викликали в РФ обурення.
Згодом, вже після призначення нового уряду, його речник Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина може передати далекобійні ракети Україні за певних умов. З його слів, рішення щодо "вогню великої дальності" буде підготовлене й ухвалене найближчими днями.