Представниця Генпрокуратури РФ Юліана Алексєєва / © скриншот з відео

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Генеральна прокуратура Росії офіційно звинуватила громадян країн Балтії у начебто «поплічництві нацистській Німеччині». У Москві заявили, що це важливо для захисту національних інтересів РФ.

Про це оголосила офіційна представниця Генпрокуратури РФ Юліана Алексєєва.

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«На вимогу Генпрокуратури Росії, прибалтійські націоналісти визнані поплічниками нацистської Німеччини у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних у роки Великої Вітчизняної війни щодо радянського народу», — заявила Алексєєва.

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За її словами, юридичне встановлення цього факту має важливе значення для збереження історичної пам’яті, протидії фальсифікації історії та «захисту національних інтересів нашої країни».

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення до України 2022 року російська влада та медіа роками масово просували тезу про нібито «розгул нацизму» та «утиски російськомовних» у країні. Цей фейк використовувався як одне з виправдань майбутньої агресії.

Інші звинувачення Росії на адресу країн Балтії

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ще 2024 року звинуватив країни Балтії у «нацизмі». Аналітики ISW оцінювали, що ці звинувачення спрямовані на створення інформаційних умов для майбутньої російської агресії проти НАТО. Кремль на той час дедалі частіше використовував міф про «боротьбу з нацизмом» як ідеологічну зброю проти Заходу.

Зауважимо, влітку 2026 року у Москві безпідставно звинуватили Київ у нібито планах запускати дрони по російській території з Латвії. Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене наголосила, що країни Балтії ніколи не надавали для цього своїх територій. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що слова Литви про ненадання свого повітряного простору для ударів по РФ мають оцінювати російські військові.

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У вересні видання Wiadomosci написало, що Путін знову використовує риторику про «захист» російськомовних, націлившись на країни Балтії. Це викликає занепокоєння щодо можливого повторення кримського сценарію, ймовірно, у латвійському місті Даугавпілс. На думку експосла Польщі Єжи Марека Новаковського, слова Москви про нібито «порушення прав» нацменшин є елементом нагнітання напруженості та потенційним приводом для розпалювання конфлікту між Росією і НАТО.

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