Нобелівська премія з фізики 2026: хто отримав нагороду

Нобелівська премія / © Nobel Media

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Нобелівську премію з фізики 2026 року отримав бельгійсько-американський фізик Френсіс Халзен. Нагороду йому присудили за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нобелівської премії.

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Френсіс Халзен

Що відомо про фізика

Халзен є професором Університету Вісконсин-Медісон та одним із ключових учених, які стояли за розвитком IceCube. Обсерваторія розташована біля Південного полюса та використовує антарктичний лід для виявлення нейтрино — надзвичайно легких елементарних частинок, які можуть переносити інформацію про найпотужніші космічні явища.

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Дослідження Халзена та його колег допомогли відкрити нове вікно для спостереження за Всесвітом. Високоенергетичні нейтрино можуть надходити від віддалених астрофізичних джерел і давати науковцям інформацію про процеси, які складно досліджувати за допомогою звичайного світла.

Нобелівський комітет зазначив, що робота Халзена та міжнародної команди дослідників проклала шлях до нового виду астрономії. Церемонія вручення премії відбудеться у грудні в Стокгольмі.

Нагадаємо, троє науковців — Карл Дайссерот, Пітер Хегеман і Георг Нагель — отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року за відкриття світлокерованих іонних каналів та розвиток оптогенетики. Вчені з’ясували, як за допомогою світла можна керувати активністю нервових клітин, що відкрило нові можливості для дослідження роботи мозку.

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