Кетрін Зета-Джонс продемонструвала елегантний образ у чорній сукні з ефектними рукавами

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

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Маленька чорна сукня недарма має репутацію найнадійнішої речі в жіночому гардеробі, однак коли її одягає акторка Кетрін Зета-Джонс, цей класичний образ набуває зовсім нового «звучання».

Акторка, яка зовсім нещодавно відсвяткувала свій 57-й день народження, продемонструвала бездоганний приклад витонченого, але водночас цікавого стилю. Приводом для її модного виходу стала презентація нового проєкту в Іспанії — серіалу «Вбити Джекі» (Kill Jackie).

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Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Центральним елементом образу Кетрін стала шовкова мінісукня з глибоким V-подібним вирізом і ефектними рукавами у стилі крил кажана, які під час руху створювали враження чи то плаща, чи то кейпа. Крій майстерно поєднує вільний верх з більш лаконічною нижньою частиною.

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Розуміючи, що така сукня сама привертає всю увагу, акторка залишила решту образу максимально лаконічним. Вона доповнила сукню напівпрозорими чорними колготками та лаковими туфлями-човниками на надзвичайно високих тонких підборах і майже відмовилась від коштовностей.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

А от на прем’єрі серіалу, яка відбулася у кінотеатрі Curzon Bloomsbury у Лондоні, акторка постала на червоній доріжці у крижано-блакитній сукні з круїзної колекції Zuhair Murad 2027 року.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

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