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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У напівпрозорій сукні з лелітками та кейпом: Кетрін Зета-Джонс в образі Zuhair Murad сяяла на прем’єрі

Кетрін Зета-Джонс у напівпрозорій блакитній сукні з лелітками і довгим кейпом відвідала прем’єру серіалу «Вбити Джекі» у Лондоні.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс відвідала прем’єру нового трилер-серіалу «Вбити Джекі» (Kill Jackie), яка відбулася у кінотеатрі Curzon Bloomsbury у Лондоні.

Акторка постала на івенті у крижано-блакитній сукні з круїзної колекції Zuhair Murad 2027 року, у якій продемонструвала струнку фігуру. Вбрання мало корсетний ліф без бретелей і з пікантним декольте, напівпрозору спідницю і було густо розшите сріблястими лелітками й камінням, які мерехтіли під спалахами фотокамер.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Вбрання також мало довгий напівпрозорий кейп з лелітками, який спадав із плечей акторки легкими складками та переходив у шлейф.

Взута Кетрін була у сріблясті босоніжки на високих підборах і платформі. Вона мала хвилясту зачіску, насичений вечірній макіяж і нюдовий манікюр.

У восьмисерійному трилері акторка зіграла Джекі Прайс — колишню учасницю міжнародної наркоторгівлі, яка протягом 20 років приховувала своє минуле, ведучи розкішне життя артдилерки. Однак героїні доводиться знову зіткнутися з небезпекою, коли на неї починає полювати команда професійних убивць.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс показала фото з чоловіком і привітала його з 82-річчям.

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