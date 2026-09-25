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У напівпрозорій сукні з лелітками та кейпом: Кетрін Зета-Джонс в образі Zuhair Murad сяяла на прем’єрі
Кетрін Зета-Джонс у напівпрозорій блакитній сукні з лелітками і довгим кейпом відвідала прем’єру серіалу «Вбити Джекі» у Лондоні.
Кетрін Зета-Джонс відвідала прем’єру нового трилер-серіалу «Вбити Джекі» (Kill Jackie), яка відбулася у кінотеатрі Curzon Bloomsbury у Лондоні.
Акторка постала на івенті у крижано-блакитній сукні з круїзної колекції Zuhair Murad 2027 року, у якій продемонструвала струнку фігуру. Вбрання мало корсетний ліф без бретелей і з пікантним декольте, напівпрозору спідницю і було густо розшите сріблястими лелітками й камінням, які мерехтіли під спалахами фотокамер.
Вбрання також мало довгий напівпрозорий кейп з лелітками, який спадав із плечей акторки легкими складками та переходив у шлейф.
Взута Кетрін була у сріблясті босоніжки на високих підборах і платформі. Вона мала хвилясту зачіску, насичений вечірній макіяж і нюдовий манікюр.
У восьмисерійному трилері акторка зіграла Джекі Прайс — колишню учасницю міжнародної наркоторгівлі, яка протягом 20 років приховувала своє минуле, ведучи розкішне життя артдилерки. Однак героїні доводиться знову зіткнутися з небезпекою, коли на неї починає полювати команда професійних убивць.
Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс показала фото з чоловіком і привітала його з 82-річчям.