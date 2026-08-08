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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
906
Час на прочитання
1 хв

Кетрін Зета-Джонс привітала сина з 26-річчям і опублікувала фото з ним

Відома акторка опублікувала серію архівних знімків.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

56-річна оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала у своєму Instagram фотографії зі своїм сином, якому сьогодні, 8 серпня, виповнилося 26 років. «З днем народження, мій сину Ділане! Ти для мене все, і ти приносиш стільки радості в моє життя. Бажаю тобі чудового нового року, любий, і дякую тобі за все, що ти вже подарував», — написала зірка під публікацією.

(перегортайте фото вправо)

Хлопець активно будує кар’єру у трьох основних напрямках: кінематографі, медіа та політиці. Маючи диплом історика та політолога, Дуглас-молодший бере активну участь у реальних політичних кампаніях США та співпрацює з громадськими організаціями. Також знімається в кіно та є співзасновником незалежної продюсерської компанії Tripwire Entertainment.

/ © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

© Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Батько Ділана — 81-річний відомий актор Майкл Дуглас. Разом із Кетрін вони виховують ще й доньку — 23-річну Керіс.

Нагадаємо, що раніше Кетрін Зета-Джонс продемонструвала свою неймовірну фігуру в обтислому вбранні.

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