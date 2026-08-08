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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

Вучич заявив, мовляв, наразі не не бачить швидкого завершення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Александар Вучич

Александар Вучич / © Associated Press

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не впевнений у швидкому завершенні війни в Україні та побоюється, що попереду може бути складна зима як для України, так і для інших країн.

Про це він висловився під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, відповідаючи на запитання кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

«Я не впевнений, що війна закінчиться незабаром. Я боюся, що попереду важка зима як для України, так і для всіх нас. Я не бачу шляхів для швидкого завершення війни», — сказав Вучич.

Він наголосив, що не береться прогнозувати терміни завершення війни, як і робити «якісь серйозні оцінки».

«Я не можу робити оцінок або припускати, чи скоро закінчиться війна в Україні. Сербія і вся міжнародна спільнота дуже хочуть цього», — заявив сербський лідер.

Нагадаємо, польський президент Кароль Навроцький заявив, що в інтересах Варшави, аби Україна давала відсіч Російській Федерації. З його слів, у цьому Київ може розраховувати на допомогу його країни. Він наголосив, що «там, де б’ють москалів, там Польща допомагає, навіть якщо вона не бере безпосередньої участі в цій війні».

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