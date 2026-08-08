Лукашенко вразив заявою про причину війни Росії в України

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

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«Президент» Білорусі Олександр Лукашенко видав нову заяву про причини повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомили білоруські телеграм-канали, пище Цензор.нет.

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Причина повномасштабної війни, яку розпочала РФ, зі слів Лукашенка, корупція і «крадіжки» всередині України. Таким чином, диктатор фактично спробував перекласти відповідальність за агресію Кремля на внутрішні проблеми України.

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Зауважимо, закликаючи білоруських чиновників не зловживати своїми повноваженнями, Лукашенко несподівано поставив Україну за приклад.

«Повірте моєму досвіду, війна в Україні починалася не з якихось проблем, а з крадіжок, з корупції. Коли брехали, брали — країна багата, кишені набивали. І дійшли до війни, не поділили», — цинічно заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор також заявив, що краще бути «трохи біднішими, але без війни». Присутні на зустрічі зустріли ці слова схвальними вигуками. Водночас Лукашенко продовжив міркувати про поведінку чиновників та закликав їх не прагнути до надмірного збагачення.

«Я їм говорив, що головне сьогодні те, що, цитую, в гробу кишень немає. Якщо ти заробив, можеш комусь допомогти — допоможи. Не треба набивати кишені», — заявив він.

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Нагадаємо, Офіс президента України офіційно попросив генпрокурора розглянути можливість порушення кримінальної справи проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Зауважимо, лідер Білорусії як близький союзник «фюрера» Володимира Путіна дозволив Москві використати свою країну як плацдарм для повномасштабного вторгнення до Україну в лютоми 2022-го.

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