Кремль шокував цинічною заявою про причини ударів по логістиці в Україні

Кремль. / © Associated Press

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У Кремлі взялися зухвало виправдовувати удари по українській логістиці. Мовляв, Москва робить це вимушено.

Про це цинічно заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

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З його слів, Російська Федерація нібито змушена «військовими методами» перерізати українські логістичні шляхи. Мірошник видав, мовляв, усі домовленості з Києвом були «цілеспрямовано порушені», а тому Кремль нібито має право завдавати ударів по інфраструктурі.

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Окремо він брехливо висловився і про порти Одеси, нахабно звинувативши Україну у використанні морських шляхів для отримання військової допомоги. Мірошник без будь-яких доказів взявся кидати звинувачення, що через порти нібито проходили не лише продовольчі вантажі, а й озброєння.

Дипломат країни-агресорки ще й заявив, що усі спроби Кремля налагодити діалог щодо миру в Україні нібито стикаються з позицією європейських країн. Мовляв, саме вони прагнуть заблокувати можливість досягнення домовленостей, зокрема, допомагаючи з військовим озброєнням.

Нагадаємо, вночі 5 серпня РФ масовано атакувала Київ та Київську область. Президент Володимир Зеленський назвав удар «важким». Росіяни запустили 24 балістичні ракети, чотири протикаребельні «Циркони/Онікси».

Сили ППО не знищили жодної ракети. За словами президента, постачання ракет для ППО у першому півріччі 2026 року впало втричі порівняно з минулим роком. Саме це, каже він, стало серйозним викликом для оборони держави.

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