ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
1 хв

Кремль шокував цинічною заявою про причини ударів по логістиці в Україні

Російські політики нахабно заявляють, що нібито «змушені» бити по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

У Кремлі взялися зухвало виправдовувати удари по українській логістиці. Мовляв, Москва робить це вимушено.

Про це цинічно заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

З його слів, Російська Федерація нібито змушена «військовими методами» перерізати українські логістичні шляхи. Мірошник видав, мовляв, усі домовленості з Києвом були «цілеспрямовано порушені», а тому Кремль нібито має право завдавати ударів по інфраструктурі.

Окремо він брехливо висловився і про порти Одеси, нахабно звинувативши Україну у використанні морських шляхів для отримання військової допомоги. Мірошник без будь-яких доказів взявся кидати звинувачення, що через порти нібито проходили не лише продовольчі вантажі, а й озброєння.

Дипломат країни-агресорки ще й заявив, що усі спроби Кремля налагодити діалог щодо миру в Україні нібито стикаються з позицією європейських країн. Мовляв, саме вони прагнуть заблокувати можливість досягнення домовленостей, зокрема, допомагаючи з військовим озброєнням.

Нагадаємо, вночі 5 серпня РФ масовано атакувала Київ та Київську область. Президент Володимир Зеленський назвав удар «важким». Росіяни запустили 24 балістичні ракети, чотири протикаребельні «Циркони/Онікси».

Сили ППО не знищили жодної ракети. За словами президента, постачання ракет для ППО у першому півріччі 2026 року впало втричі порівняно з минулим роком. Саме це, каже він, стало серйозним викликом для оборони держави.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie