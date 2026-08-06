Вітні Г’юстон / © Getty Images

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Аукціонний дім Julien’s Auctions проведе розпродаж речей видатної американської співачки Вітні Г’юстон. Серед лотів буде представлено вечірній та верхній одяг, образ з виступів та інші речі зірки.

Одним із найяскравіших лотів представленої колекції стала яскраво-рожева мінісукня з воланами, яку Вітні одягала на сцену під час церемонії American Music Awards 1988 року у Лос-Анджелесі.

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Вітні Г’юстон / © Getty Images

Сукня має рельєфну драповану фактуру по всій довжині, корсетний виріз у формі серця, асиметричний волан уздовж спідниці та велику текстильну квітку з одного боку.

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Вітні Г’юстон / © Getty Images

Сукня створена дизайнеркою Mignon Anne Marie Gabalis у Нью-Йорку.

Сукня Вітні Г’юстон / фото: Julien’s Auctions

Того вечора Г’юстон двічі виступила на церемонії: один раз сольно, а другий — разом із матір’ю Сіссі та братом Гарі Г’юстоном. Співачка також отримала дві нагороди: у номінації «Улюблена поп/рок-виконавиця» та за «Улюблений поп/рок-сингл» за пісню I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me).

Аукціон особливий тим, що 100% коштів, виручених від продажу сукні, буде передано до благодійного фонду The Whitney E. Houston Legacy Foundation.

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