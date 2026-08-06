Яблучний спас / © УНІАН

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Преображення Господнє або Яблучний спас — одне з найбільших свят у церковній традиції відзначають християни східного обряду сьогодні.

У народі цей день прийнято вважати святом врожаю, подяки за щедрі дари землі, а також духовного оновлення людини.

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Традиційно на Спаса божественні літургії правлять у храмах та соборах. І на такій ранковій службі у Михайлівському Золотоверхому перебуває кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

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У храмах святкують дуже стримано через жалобу за вбитими українцями під час російських ракетних ударів.

«Я памятаю у попередні роки — ти приходиш на площу і тут запах сухостою. Колись тут було багато продавців, які продавали трави. Зараз такого немає. У соборі в кожного руках кошик: люди несуть яблука, виноград, мед. У жодних країнах світу ти такого не побачиш», — каже Неллі Ковальська.

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