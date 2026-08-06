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Українці відзначають Яблучний спас: що відбувається у Михайлівському Золотоверхому соборі — відео
Українці святкують Яблучний спас: у церквах тривають літургії.
Преображення Господнє або Яблучний спас — одне з найбільших свят у церковній традиції відзначають християни східного обряду сьогодні.
У народі цей день прийнято вважати святом врожаю, подяки за щедрі дари землі, а також духовного оновлення людини.
Традиційно на Спаса божественні літургії правлять у храмах та соборах. І на такій ранковій службі у Михайлівському Золотоверхому перебуває кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.
У храмах святкують дуже стримано через жалобу за вбитими українцями під час російських ракетних ударів.
«Я памятаю у попередні роки — ти приходиш на площу і тут запах сухостою. Колись тут було багато продавців, які продавали трави. Зараз такого немає. У соборі в кожного руках кошик: люди несуть яблука, виноград, мед. У жодних країнах світу ти такого не побачиш», — каже Неллі Ковальська.
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