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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Українці відзначають Яблучний спас: що відбувається у Михайлівському Золотоверхому соборі — відео

Українці святкують Яблучний спас: у церквах тривають літургії.

Автор публікації
Неллі Ковальська
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Яблучний спас

Яблучний спас / © УНІАН

Преображення Господнє або Яблучний спас — одне з найбільших свят у церковній традиції відзначають християни східного обряду сьогодні.

У народі цей день прийнято вважати святом врожаю, подяки за щедрі дари землі, а також духовного оновлення людини.

Традиційно на Спаса божественні літургії правлять у храмах та соборах. І на такій ранковій службі у Михайлівському Золотоверхому перебуває кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

У храмах святкують дуже стримано через жалобу за вбитими українцями під час російських ракетних ударів.

«Я памятаю у попередні роки — ти приходиш на площу і тут запах сухостою. Колись тут було багато продавців, які продавали трави. Зараз такого немає. У соборі в кожного руках кошик: люди несуть яблука, виноград, мед. У жодних країнах світу ти такого не побачиш», — каже Неллі Ковальська.

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