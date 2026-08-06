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- Гламур
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Гайтана показала рідкісне фото з 9-річною підрослою донькою на пляжі: який вигляд має Сапфір-Ніколь
Артистка показалася разом із єдиною донькою Сапфір-Ніколь — який вигляд вона має зараз.
Українська співачка Гайтана, яка після початку повномасштабної війни проживає у Швейцарії, поділилася новим сімейним фото.
У своєму Instagram 47-річна артистка опублікувала рідкісне селфі з єдиною донькою Сапфір-Ніколь. Світлину вони зробили під час відпочинку на морському узбережжі.
На фото Гайтана позує із заплетеними афрокосичками та в темних сонцезахисних окулярах, а її 9-річна донька постала перед камерою у білій кепці та футболці. Разом мама й донька склали руками символ серця.
Публікацію співачка супроводила щемкими словами про найцінніше: «Бережімо моменти, коли можемо бути поруч із тими, заради кого б’ється серце».
У коментарях шанувальники засипали родину теплими словами, зазначивши, що Сапфір-Ніколь помітно підросла, а також побажали їм щасливого відпочинку.
Нагадаємо, Гайтана 2016 року таємно вийшла заміж за саунд-продюсера Алекса Смарта. Уже наступного року подружжя стало батьками доньки, яку назвали Сапфір-Ніколь. Артистка рідко ділиться подробицями особистого життя та нечасто показує спадкоємицю у соцмережах.