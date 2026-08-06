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Зірка "Дизель Шоу" Булітко вколола в обличчя філер та показала нову зовнішність: фото до та після
Зірка позбулася «сумного» виразу обличчя за допомогою уколів краси.
Українська акторка та зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко знову наважилася на б’юті-процедуру.
У своєму Instagram знаменитість розповіла, що вирішила звернутися до косметолога через зміни, які почала помічати з віком. За словами артистки, їй не подобалося, що через опущені куточки губ обличчя мало «сумний вигляд» навіть тоді, коли вона була в гарному настрої.
Під час візиту до фахівчині Булітко зробили ін’єкційну процедуру із застосуванням філера. Косметологиня пояснила, що препарат створив додаткову підтримку для куточків губ, завдяки чому вони стали більш піднятими, а складки — менш помітними. Показуючи процес у сторіз, спеціалістка зазначаила, що таикм чином їм вдалося домогтися «зупинки старіння».
Сама Вікторія також продемонструвала порівняння фото обличчя до та після процедури. На оприлюднених кадрах помітно, що після корекції куточки губ стали візуально більш піднятими, а обличчя має свіжіший і більш відпочилий вигляд.
До слова, для акторки це вже не перше втручання у зовнішність цього року. На початку січня Булітко розповідала, що наважилася на невелику операцію після консультації з лікарями. Тоді знаменитість видалила родимку на обличчі, яка почала збільшуватися в розмірах. За словами артистки, медики рекомендували зробити це хірургічним шляхом, аби уникнути можливих ризиків у майбутньому.