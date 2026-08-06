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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Дизель Шоу" Булітко вколола в обличчя філер та показала нову зовнішність: фото до та після

Зірка позбулася «сумного» виразу обличчя за допомогою уколів краси.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Вікторія Булітко

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Українська акторка та зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко знову наважилася на б’юті-процедуру.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що вирішила звернутися до косметолога через зміни, які почала помічати з віком. За словами артистки, їй не подобалося, що через опущені куточки губ обличчя мало «сумний вигляд» навіть тоді, коли вона була в гарному настрої.

Під час візиту до фахівчині Булітко зробили ін’єкційну процедуру із застосуванням філера. Косметологиня пояснила, що препарат створив додаткову підтримку для куточків губ, завдяки чому вони стали більш піднятими, а складки — менш помітними. Показуючи процес у сторіз, спеціалістка зазначаила, що таикм чином їм вдалося домогтися «зупинки старіння».

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Сама Вікторія також продемонструвала порівняння фото обличчя до та після процедури. На оприлюднених кадрах помітно, що після корекції куточки губ стали візуально більш піднятими, а обличчя має свіжіший і більш відпочилий вигляд.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

До слова, для акторки це вже не перше втручання у зовнішність цього року. На початку січня Булітко розповідала, що наважилася на невелику операцію після консультації з лікарями. Тоді знаменитість видалила родимку на обличчі, яка почала збільшуватися в розмірах. За словами артистки, медики рекомендували зробити це хірургічним шляхом, аби уникнути можливих ризиків у майбутньому.

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