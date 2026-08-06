Як заморозити малину, щоб вона зберігалася місяцями: простий спосіб

Малина

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Малина швидко псується навіть у холодильнику, тому найкращий спосіб зберегти ягоди на осінь і зиму — правильно їх заморозити. Якщо дотримуватися кількох правил, вони не злипнуться, збережуть колір, смак і форму.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Головний секрет — спочатку заморозити кожну ягоду окремо, а вже потім пересипати малину в пакет або контейнер. Такий спосіб запобігає утворенню суцільної замороженої грудки.

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Як правильно заморозити малину

Спочатку ягоди потрібно перебрати. Пошкоджену, запліснявілу або надто м’яку малину краще відкласти, оскільки після заморожування її якість погіршиться ще більше.

Після цього малину слід обережно промити під слабким струменем холодної води. Ягоди дуже крихкі, тому їх не варто терти або сильно перемішувати.

Промиту малину необхідно повністю висушити. Для цього її розкладають одним шаром на паперових рушниках і залишають, доки вся волога не випарується. Якщо заморозити мокрі ягоди, на них утворяться великі кристали льоду, а після розморожування малина стане водянистою.

Сухі ягоди потрібно розкласти на застеленому пергаментом деку так, щоб вони не торкалися одна одної. Після цього деко ставлять у морозильну камеру на дві-три години.

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Коли малина стане твердою, її можна пересипати у герметичний контейнер або пакет для заморожування. Перед закриванням із пакета варто максимально видалити повітря, а на упаковці зазначити дату.

Правильно заморожена малина може зберігатися приблизно шість-вісім місяців. Однак найкраще використати її протягом перших кількох місяців, поки смак залишається найбільш виразним.

Як використовувати заморожену малину

Заморожені ягоди можна додавати до смузі, вівсянки, випічки та десертів. Вони також підходять для приготування варення, соусів і замороженого йогурту.

Для більшості таких страв малину не потрібно попередньо розморожувати — її можна одразу додавати до рецепта.

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Якщо ви готуєте різні сезонні запаси, спосіб зберігання варто обирати під майбутню страву. У матеріалі про заморожування овочів і фруктів ми також розповіли базові правила підготовки продуктів до морозилки.

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