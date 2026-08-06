Помідори "горять" через спеку: чим підживити кущі у серпні, щоб урятувати врожай

Як підживити помідори у серпні

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Серпень часто стає справжнім випробуванням для томатів. Тривала спека, пересихання ґрунту та різкі перепади температури виснажують рослини, через що листя починає скручуватися, квітки опадають, а плоди повільніше наливаються або навіть отримують сонячні опіки.

У цей період важливо не перестаратися з добривами. Зараз рослинам потрібні зовсім інші елементи для завершення плодоношення. Які — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Чому томати страждають від спеки

Коли температура повітря кілька днів поспіль перевищує +30-35 °С, коренева система гірше засвоює поживні речовини. Рослина витрачає більшість сил на боротьбу зі стресом, тому зав’язі можуть обсипатися, а вже сформовані плоди — розвиватися повільніше.

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Крім того, у спеку волога швидко випаровується з ґрунту, що ускладнює надходження калію, кальцію та магнію. Саме нестача цих елементів часто стає причиною погіршення якості врожаю.

Калій — головне підживлення серпня

Наприкінці літа томати найбільше потребують калію. Він допомагає плодам швидше наливатися, покращує їхній смак, сприяє накопиченню цукрів і підвищує стійкість рослин до високих температур.

Для підживлення можна використовувати:

сульфат калію;

монофосфат калію;

комплексні добрива для томатів із підвищеним вмістом калію.

Підливати їх бажано лише по добре зволоженому ґрунту, у ранкові або вечірні години, коли сонце вже не таке активне.

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Не забувайте про кальцій

Під час спеки багато городників стикаються з вершинною гниллю плодів. Найчастіше проблема виникає не через відсутність кальцію в ґрунті, а через те, що рослина не може його повноцінно засвоїти.

У такій ситуації допоможуть позакореневі обробки кальцієвими добривами. Обприскування проводять увечері або в похмурий день, щоб уникнути опіків листя.

Зола — просте натуральне підживлення

Якщо ви віддаєте перевагу народним засобам, можна використати деревний попіл. Він містить калій, кальцій та низку мікроелементів.

Для приготування настою склянку просіяної золи заливають 10 літрами води, залишають настоюватися протягом доби, після чого поливають рослини під корінь.

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Водночас варто пам’ятати, що золу не рекомендують поєднувати з азотними добривами, оскільки це знижує ефективність підживлення.

Азот у серпні — лише за потреби

Якщо кущі здорові та активно плодоносять, азотні добрива наприкінці літа краще обмежити. Їх надлишок стимулює ріст пагонів і листя, тоді як дозрівання плодів може сповільнитися. Азот доцільно застосовувати лише тоді, коли рослина явно відстає в розвитку, має дрібне світло-зелене листя або демонструє ознаки дефіциту живлення.

Підживлення не допоможе без правильного поливу

Навіть найкращі добрива не дадуть бажаного результату, якщо земля постійно пересихає. У серпневу спеку томати краще поливати рідше, але рясно, щоб волога проникала на глибину розташування коренів.

Зменшити випаровування допоможе шар мульчі зі скошеної трави, соломи або компосту. Він захищає кореневу систему від перегрівання, довше утримує вологу та створює комфортніші умови для рослин.

Поєднання регулярного поливу, мульчування та калійних підживлень дозволяє томатам легше переносити спеку й продовжувати формувати здорові та смачні плоди навіть у найспекотніші дні серпня.

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