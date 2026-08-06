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- Астрологія
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Закінчення війни в Україні: екстрасенска розповіла, коли можуть початися мирні переговори
Відаюча Ма зробила передбачення про нові мирні переговори щодо закінчення війни в Україні. Вона вважає, що це може статись під час “коридору затемнень”.
У серпні 2026 року можуть розпочатися мирні переговори щодо закінчення війни в Україні. Це пов’язано із сонячним затемненням у серпні.
Про це у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен» сказала Відаюча Ма Ірина Гергель.
Екстрасенска зазначила, що вікно зетемнення активізуватиме міжнародну політику та фінанси. Також це може стимулювати перемовини про закінчення війни в Україні.
«Можуть відбутися певні здвиги, щоб почалися офіційні обговорення про припинення вогню. З 13 серпня буде ускладнена публічна комунікація. Ключові домовленості, якщо вони і будуть, то розроблятимуться у непублічному просторі», — сказала Відаюча Ма.
Вона додала, що Україну можуть змусити перейти до обговорення процесу припинення вогню.
«Можуть відбутися розриви попередніх безпекових форматів», — додала Ірина Гергель.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.