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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Закінчення війни в Україні: екстрасенска розповіла, коли можуть початися мирні переговори

Відаюча Ма зробила передбачення про нові мирні переговори щодо закінчення війни в Україні. Вона вважає, що це може статись під час “коридору затемнень”.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Екстрасенска зробила передбачення про війну в Україні

Екстрасенска зробила передбачення про війну в Україні / © Getty Images

У серпні 2026 року можуть розпочатися мирні переговори щодо закінчення війни в Україні. Це пов’язано із сонячним затемненням у серпні.

Про це у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен» сказала Відаюча Ма Ірина Гергель.

Екстрасенска зазначила, що вікно зетемнення активізуватиме міжнародну політику та фінанси. Також це може стимулювати перемовини про закінчення війни в Україні.

«Можуть відбутися певні здвиги, щоб почалися офіційні обговорення про припинення вогню. З 13 серпня буде ускладнена публічна комунікація. Ключові домовленості, якщо вони і будуть, то розроблятимуться у непублічному просторі», — сказала Відаюча Ма.

Вона додала, що Україну можуть змусити перейти до обговорення процесу припинення вогню.

«Можуть відбутися розриви попередніх безпекових форматів», — додала Ірина Гергель.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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