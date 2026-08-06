«Усі падатимуть»: Лукашенко захотів створити «найпотужнішу» систему проти дронів

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хотів би створити універсальну систему боротьби з безпілотниками.

Про це Лукашенко сказав 4 серпня під час наради щодо створення Президентської академії технологій майбутнього. Відео оприлюднив наближений до нього Telegram-канал Пул Первого.

Реклама

За словами Лукашенка, сьогодні багато держав зосереджують зусилля на розробленні нових безпілотників, однак, на його думку, перспективнішим напрямом є створення ефективної системи протидії їм.

Реклама

«Я от зараз думаю над цією ідеєю: усе паримося, безпілотники потрібні, безпілотники. А якщо хтось розумний візьме в невеликій країні, в Ізраїлі, Білорусі, там так, і створить систему боротьби із цими безпілотниками, проти будь-яких безпілотників. Все, вони перестають літати, падають, вибухають тощо», — заявив він.

Самопроголошений президент Білорусі також висловив переконання, що така розробка могла б фактично «обнулити» значення безпілотників у сучасній війні.

У зв’язку з цим Лукашенко закликав залучати до роботи над подібними технологіями талановитих спеціалістів незалежно від їхнього віку.

Раніше повідомлялося, що Білорусь розгорне десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною.

Реклама

Ми раніше інформували, що українські удари по складах Wildberries у Росії обернулися збитками для Білорусі.

Новини партнерів