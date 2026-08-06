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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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528
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До України нарешті йде похолодання: синоптики назвали дату — які міста "попустить" першими (мапа)

Синоптики попереджають про сильне прогрівання повітря до +35…+38 градусів та підвищену небезпеку виникнення пожеж 6 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Pixabay

Четвер, 6 серпня, стане одним із найгарячіших днів тижня із сильною спекою та високою пожежною небезпекою, проте вже за кілька днів синоптики обіцяють довгоочікуване похолодання та дощі.

«Вже із 7-го серпня почне опадати спека у західних областях, до +24+29 градусів, хоча решті території України в п’ятницю потерпіти, +30+39 градусів, але тенденція явно йде до свіжішого повітря. Навіть коли знаєш про терміни, завжди легше)», — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Діденко зазначає, що 8 серпня спека послабне у більшості областей, а 9 серпня піде навіть із південної частини.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 6 серпня в Україні утримається суха та жарка погода. Вдень очікується сильна спека в межах +35…+38 градусів при змінному вітрі зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 6 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають, що протягом доби по всій території країни зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 6 серпня.

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