Фото ілюстративне / © Pixabay

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Четвер, 6 серпня, стане одним із найгарячіших днів тижня із сильною спекою та високою пожежною небезпекою, проте вже за кілька днів синоптики обіцяють довгоочікуване похолодання та дощі.

«Вже із 7-го серпня почне опадати спека у західних областях, до +24+29 градусів, хоча решті території України в п’ятницю потерпіти, +30+39 градусів, але тенденція явно йде до свіжішого повітря. Навіть коли знаєш про терміни, завжди легше)», — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

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Діденко зазначає, що 8 серпня спека послабне у більшості областей, а 9 серпня піде навіть із південної частини.

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За прогнозом Українського гідрометцентру, 6 серпня в Україні утримається суха та жарка погода. Вдень очікується сильна спека в межах +35…+38 градусів при змінному вітрі зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 6 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають, що протягом доби по всій території країни зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 6 серпня.

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