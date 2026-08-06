Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Pixabay

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Четверг, 6 августа, станет одним из самых жарких дней недели с сильной жарой и высокой пожарной опасностью, однако уже через несколько дней синоптики обещают долгожданное похолодание и дожди.

«Уже с 7 августа жара в западных областях начнёт спадать до +24–+29 градусов, хотя на остальной территории Украины в пятницу придётся потерпеть — +30–+39 градусов, но тенденция явно указывает на поступление более прохладного воздуха. Даже когда знаешь о сроках, всегда легче)», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

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Диденко отмечает, что 8 августа жара ослабнет в большинстве областей, а 9 августа уйдет даже из южной части страны.

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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 августа в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Днем ожидается сильная жара в пределах +35…+38 градусов при переменном ветре со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Украине 6 августа / © Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают, что в течение суток на всей территории страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 6 августа.

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