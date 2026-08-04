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Жара «выводит» человека из строя мгновенно: как распознать тепловой удар до потери сознания
Если во время жары у вас возникли судороги или помутнение сознания — необходима немедленная медицинская помощь.
Тепловой удар— это не просто усталость от жары, а состояние, при котором организм перестает нормально охлаждаться. Если человеку становится всё хуже после пребывания на солнце, в душном помещении или физической нагрузки, действуйте немедленно.
ТСН.uaрассказывает о главной опасности и о том, как лучше всего действовать.
Как распознать тепловой удар и что делать в первые минуты
На тепловой удар могут указывать высокая температура тела, горячая кожа, слабость, головная боль, головокружение, тошнота и покраснение кожи. Наиболее тревожные признаки — изменение сознания или ориентации, потеря сознания и судороги.
Температура тела при тепловом ударе может подниматься выше 40 °C. Такое состояние отличается от обычного перегрева тяжестью симптомов и требует медицинской оценки.
Первый шаг — немедленно позвоните по номеру 103 и сообщите, что подозреваете тепловой удар. Пока медики едут, помогите пострадавшему охладиться:
Перенесите человека в тень, в прохладное помещение или в хорошо проветриваемое место.
Снимите лишнюю одежду и ослабьте тугую одежду.
Охлаждайте тело влажной тканью или прохладными компрессами.
Если человек в сознании и может безопасно глотать, давайте ему воду маленькими глотками.
Если пострадавший без сознания, уложите его на бок и следите за дыханием до прибытия медиков.
Оставайтесь рядом и следите за состоянием человека. Если он перестает реагировать или у него меняется дыхание, немедленно сообщите об этом диспетчеру службы 103.
Чего не следует делать при тепловом ударе
Не оставляйте пострадавшего на солнце и не откладывайте вызов скорой помощи, надеясь, что ему станет лучше. Не давайте пить человеку, находящемуся без сознания, или тому, кто не может нормально глотать.
Не следует резко охлаждать тело ледяной водой и не обкладывать его льдом — это может вызвать спазм сосудов. Безопаснее постепенно охлаждать кожу влажной тканью или прохладными компрессами, параллельно ожидая прибытия медиков.
Как снизить риск теплового удара
В жаркие дни пейте достаточно воды, носите легкую одежду и не находитесь под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы. Во время физической работы или тренировок делайте регулярные перерывы в прохладном месте.
Следует быть особенно внимательными в отношении детей, пожилых людей, беременных, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает или занимается спортом на открытом воздухе. Это общая информация по оказанию домедицинской помощи, а не замена оценки врачей в случае опасного состояния.