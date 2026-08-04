Жара «выводит» человека из строя мгновенно: как распознать тепловой удар до потери сознания

Жара / © Фото из открытых источников

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Тепловой удар— это не просто усталость от жары, а состояние, при котором организм перестает нормально охлаждаться. Если человеку становится всё хуже после пребывания на солнце, в душном помещении или физической нагрузки, действуйте немедленно.

ТСН.uaрассказывает о главной опасности и о том, как лучше всего действовать.

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Как распознать тепловой удар и что делать в первые минуты

На тепловой удар могут указывать высокая температура тела, горячая кожа, слабость, головная боль, головокружение, тошнота и покраснение кожи. Наиболее тревожные признаки — изменение сознания или ориентации, потеря сознания и судороги.

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Температура тела при тепловом ударе может подниматься выше 40 °C. Такое состояние отличается от обычного перегрева тяжестью симптомов и требует медицинской оценки.

Первый шаг — немедленно позвоните по номеру 103 и сообщите, что подозреваете тепловой удар. Пока медики едут, помогите пострадавшему охладиться:

Перенесите человека в тень, в прохладное помещение или в хорошо проветриваемое место. Снимите лишнюю одежду и ослабьте тугую одежду. Охлаждайте тело влажной тканью или прохладными компрессами. Если человек в сознании и может безопасно глотать, давайте ему воду маленькими глотками. Если пострадавший без сознания, уложите его на бок и следите за дыханием до прибытия медиков.

Оставайтесь рядом и следите за состоянием человека. Если он перестает реагировать или у него меняется дыхание, немедленно сообщите об этом диспетчеру службы 103.

Чего не следует делать при тепловом ударе

Не оставляйте пострадавшего на солнце и не откладывайте вызов скорой помощи, надеясь, что ему станет лучше. Не давайте пить человеку, находящемуся без сознания, или тому, кто не может нормально глотать.

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Не следует резко охлаждать тело ледяной водой и не обкладывать его льдом — это может вызвать спазм сосудов. Безопаснее постепенно охлаждать кожу влажной тканью или прохладными компрессами, параллельно ожидая прибытия медиков.

Как снизить риск теплового удара

В жаркие дни пейте достаточно воды, носите легкую одежду и не находитесь под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы. Во время физической работы или тренировок делайте регулярные перерывы в прохладном месте.

Следует быть особенно внимательными в отношении детей, пожилых людей, беременных, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает или занимается спортом на открытом воздухе. Это общая информация по оказанию домедицинской помощи, а не замена оценки врачей в случае опасного состояния.

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