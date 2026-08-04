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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Планирует ли РФ наступление на Черниговщину: пограничники сделали новое заявление

В Госпогранслужбе Украины опровергли слухи о якобы подготовке России к новому вторжению через Черниговскую область, которые массово распространялись по Telegram-каналам.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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Будет ли РФ наступать на Черниговщину

Будет ли РФ наступать на Черниговщину

Сегодня отдельные Telegram-каналы со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко опубликовали сообщение о том, что якобы по данным разведки Россия планирует очередную волну вторжения — якобы теперь через Черниговщину.

В комментарии для ТСН.ua спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что эта информация в соцсетях «была создана из воздуха».

«На днях я вспоминал заявление бывшего главкома Александра Сырского, сославшись на Генштаб в том, что по данным разведки это направление (Черниговский — Ред.) Россия также рассматривает. Я обновил ту новость, которая распространялась раньше. Ничего нового о том, чтобы отражало ситуацию по границе с Россией в пределах Черниговщины, я не озвучивал», — рассказал нам Андрей Демченко.

Демченко подчеркнул, что попыток российских штурмовых групп пересечь украинскую границу или применение диверсионных групп по границе в пределах Черниговской области не фиксируется.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы из других горячих направлений.

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Дата публикации
Количество просмотров
34
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