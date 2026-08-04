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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Зачем огородники вешают мыло возле помидоров: этот простой трюк может спасти весь урожай

Выращивание помидоров требует не только полива и подкормки, но и постоянной борьбы с вредителями.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Зачем вешать мыло у помидоров

Зачем вешать мыло у помидоров / © pexels.com

Опытные огородники годами используют разнообразные народные методы, помогающие сохранить здоровье растений без лишних затрат. Один из таких способов может показаться странным — у кустов томатов развешивают кусочки обычного мыла.

На первый взгляд может показаться, что мыло на огороде — просто необычная привычка дачников. Однако многие садоводы утверждают, что этот простой прием помогает оградить помидоры от нежелательных гостей и уменьшить риск повреждения урожая. Подобные народные методы защиты растений часто используют вместе с другими мерами по уходу за томатами.

Почему у помидоров вешают мыло

Главная причина использования мыла на грядках — его запах. Некоторые животные и насекомые не любят резких ароматов, поэтому сильный запах хозяйственного или дегтярного мыла может действовать как своеобразный отпугиватель.

Особенно этот способ применяют огородники, замечающие на участке:

  • мелких животных, которые могут повреждать растения;

  • насекомых-вредителей;

  • следы обгрызания листьев или плодов.

Мыло не является универсальным средством от всех проблем на огороде, однако его часто используют в качестве дополнительной меры защиты вместе с правильным уходом за растениями.

Какое мыло лучше использовать на огороде

Для такого народного способа обычно выбирают:

Хозяйственное мыло

Его часто используют в садоводстве из-за специфического запаха и доступности. Кусок мыла можно разрезать на небольшие части и разместить у кустов.

Дегтярное мыло

Этот вариант имеет более выраженный аромат, который многим огородникам кажется более эффективным для отпугивания нежелательных посетителей.

В то же время важно помнить: мыло не должно контактировать непосредственно с плодами или листьями в большом количестве. Это только вспомогательный метод, а не замена полноценного ухода за помидорами.

Как правильно повесить мыло у помидоров

Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно выполнить несколько простых шагов:

  1. Взять кусок хозяйственного или дегтярного мыла.

  2. Сделать небольшое отверстие или завернуть его в ткань или сетку.

  3. Подвесить у куста помидора на небольшом расстоянии от земли.

  4. Иногда заменять кусок, когда запах становится слабым.

Такой способ чаще всего используют в открытом грунте, где растения больше контактируют с окружающей средой.

Действительно ли мыло помогает защитить помидоры

Эффективность этого метода зависит от многих факторов: вида вредителя, условий выращивания и состояния растений. Не стоит ожидать, что один кусок мыла полностью оградит грядку от всех угроз.

Для получения хорошего урожая важно также:

  • регулярно осматривать листья помидоров;

  • своевременно удалять поврежденные части растения;

  • правильно поливать томаты;

  • не допускать чрезмерной влажности;

  • использовать дополнительные естественные методы защиты.

К примеру, огородники часто применяют различные народные способы борьбы с вредителями и болезнями томатов, в частности натуральные средства против тли.

Другие простые способы защитить урожай помидоров

Кроме мыла, дачники используют:

  • мульчирование почвы вокруг кустов;

  • посадку растений с сильным ароматом рядом с томатами;

  • своевременное пасынкование;

  • правильный режим поливки.

Мульча, например, помогает сохранять влагу у корней и может создавать дополнительный барьер между почвой и растением.

FAQ

Зачем вешать мыло у помидоров?

Мыло у помидоров вешают преимущественно из-за его резкого запаха, который может отпугивать некоторых вредителей и нежелательных животных. Это народный метод защиты растений, который используется как дополнительная мера при выращивании томатов.

Какое мыло лучше повесить у помидоров?

Чаще всего огородники используют хозяйственное или дегтярное мыло, поскольку они обладают сильным характерным запахом. Кусок мыла лучше размещать у куста, но не допускать его прямого контакта с плодами.

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Дата публикации
Количество просмотров
108
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