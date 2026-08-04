Меган Маркл / © Associated Press

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Меган Маркл 4 августа исполнилось 45 лет. Бывшая член британской королевской семьи провела праздник вместе с мужем, принцем Гарри, и их двумя детьми — семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

В честь праздника герцогиня Сассекская поделилась в Instagram фотографиями со своего торжества, и день она провела очень весело. Меган с большими воздушными шариками прыгнула в бассейн.

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Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Она была в чёрном закрытом купальнике, украшениях и очках, а волосы собрала.

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Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Мужа и детей Меган не показала, а также не раскрыла подробности своего празднования. Однако купальник, который она выбрала для купания в бассейне, — тот самый, который она недавно носила во время отдыха с детьми на пляже.

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