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Меган Маркл — 45 лет: герцогиня отпраздновала день рождения в купальнике
Герцогиня Сассекская поделилась ярким моментом из своей жизни в этот особенный для неё день.
Меган Маркл 4 августа исполнилось 45 лет. Бывшая член британской королевской семьи провела праздник вместе с мужем, принцем Гарри, и их двумя детьми — семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.
В честь праздника герцогиня Сассекская поделилась в Instagram фотографиями со своего торжества, и день она провела очень весело. Меган с большими воздушными шариками прыгнула в бассейн.
Она была в чёрном закрытом купальнике, украшениях и очках, а волосы собрала.
Мужа и детей Меган не показала, а также не раскрыла подробности своего празднования. Однако купальник, который она выбрала для купания в бассейне, — тот самый, который она недавно носила во время отдыха с детьми на пляже.