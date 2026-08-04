Джои Кинг и Мэйси Уильямс показали в Нью-Йорке летние образы накануне премьеры фильма "Практическая магия"

Джои Кинг и Мэйси Уильямс / © Getty Images

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Премьера фильма состоится в начале сентября, поэтому актёры уже активно начинают его продвигать и посещать различные мероприятия. В частности, актрисы Кинг и Уильямс посетили ряд мероприятий, поэтому неоднократно попадали в объектив папарацци и демонстрировали новые образы.

Образы девушек совсем не были похожи, однако каждая из них подчеркнула свою индивидуальность. Во время одного из первых выходов Джои надела полупрозрачный кружевной комплект от Datt, состоящий из топа и юбки. Этот изысканный ансамбль она дополнила чёрно-белыми туфлями и небольшой чёрной сумкой от Self-Portrait.

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Мейси выбрала черное мини-платье от Susamusa с поясом в стиле 2000-х, которое дополнила полосатой сумкой Fendi и оригинальными босоножками.

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Джои Кинг и Мэйси Уильямс / © Getty Images

Другие образы девушек также отличались легкостью и интересными акцентами. Например, Джои выбрала ансамбль от Mark Gong из осенней коллекции 2026 года, который включал абсолютно прозрачную юбку с кружевом и трикотажный топ.

Мейси же выбрала наряд в светлых тонах и сочетала базовую юбку с майкой и белым свитером с глубоким вырезом. Завершали этот наряд аксессуары.

Джои Кинг и Мэйси Уильямс / © Getty Images

Впоследствии актрисы предстали перед фотографами в ещё одних интересных нарядах. Джои снова сделала ставку на прозрачность, надев платье от Alessandra Rich и изысканные босоножки от Giuseppe Zanotti. А вот Мэйси отдала предпочтение полупрозрачной юбке и футболке с принтом от Meryll Rogge.

Джои Кинг и Мэйси Уильямс / © Getty Images

Последние образы девушек кардинально отличались, ведь они заменили юбки на брюки. Джои сочетала джинсы, майку и куртку, а Мэйси — брюки с баской и футболку без рукавов от Dior.

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Джои Кинг и Мэйси Уильямс / © Getty Images

Напомним, чтофильм «Практическая магия»выйдет в прокат спустя 28 лет после выхода первой части, которая успела обрести культовый статус, хотя в год своей премьеры не имела успеха — картина не оправдала ожиданий студии, собрав средств меньше, чем было потрачено на производство. Более того, кинокритики приняли её весьма прохладно.

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