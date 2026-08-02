Чемпіонат світу з миття вікон: де відбуваються змагання, правила та приз

Миття вікон / © Credits

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Для більшості людей миття вікон — звичайна домашня справа. Але для професіоналів це справжній вид спорту, де рахунок іде на секунди, а найменший розвід на склі може коштувати перемоги. Саме тому щороку в Лондоні, Велика Британія, збираються найкращі мийники вікон з різних країн світу, щоб поборотися за титул чемпіона.

Про це пише The Independent.

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На перший погляд може здатися, що вимити вікно — справа нехитра. Проте професіонали запевняють: довести цю навичку до рівня світових змагань значно складніше, ніж здається.

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Однією з головних легенд чемпіонату є 71-річний Террі Берроуз, якого називають справжнім «Усейном Болтом» серед мийників вікон.

Попри свій вік, він і досі бере участь у Кубку світу з миття вікон та не збирається завершувати кар’єру.

«Те, що я роблю, не під силу навіть людям, які вдвічі молодші за мене», — сказав Террі в інтерв’ю. «Це не просто так робиться — для цього треба тренуватися!».

Саме Берроуз є автором чинного світового рекорду. 2009 року він бездоганно вимив три вікна розміром 114 × 114 см лише за 9,14 секунди. Відтоді цей результат нікому не вдалося ні повторити, ні перевершити.

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Правила Кубка світу з миття вікон доволі прості, але виконати їх бездоганно можуть лише найдосвідченіші учасники.

Кожному спортсмену видають однаковий набір інструментів: стандартний скребок 30 см із фіксованою ручкою, 35-сантиметровий аплікатор (T-Bar), стандартну накладку для нього, відро з водою, засіб для миття вікон та одну серветку.

Завдання учасників — максимально швидко й якісно вимити три вікна розміром 114 × 114 см.

Під час виконання вправи за процесом уважно стежать троє суддів. Учасники проводять скребком по склу характерними S-подібними рухами, після чого витирають краї та перевіряють поверхню, щоб не залишилося розводів. Закінчивши роботу, вони голосно вигукують «Стоп!», після чого таймер зупиняється.

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Попри те що швидкість відіграє ключову роль, перемогу визначає не лише час.

За кожну смугу, краплю води або лінію, що залишилася на будь-якому з трьох вікон, учасник отримує штраф у 0,5 секунди. Якщо ж судді знаходять особливо помітні розводи, додається ще одна штрафна секунда.

Судді проходять спеціальну підготовку й навчені помічати навіть найдрібніші недоліки, тому будь-яка помилка може позбавити шансів на перемогу.

Переможець Кубка світу з миття вікон отримує 1 000 фунтів стерлінгів (приблизно 1 350 доларів США).

Втім, самі учасники зізнаються, що найціннішою нагородою є не грошовий приз, а титул найкращого мийника вікон світу та повага колег у професійній спільноті.

Нагадаємо, ніколи не витирайте пластикові вікна насухо. Звичайне господарське мило прибере бруд без жодного патьоку.

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