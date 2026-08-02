Чемпионат мира по мойке окон: где проходят соревнования, правила и приз

Мытье окон / © Credits

Реклама

Для большинства людей мытье окон – обычное домашнее дело. Но для профессионалов это настоящий вид спорта, где счет идет на секунды, а самый маленький развод на стекле может стоить победы. Именно поэтому ежегодно в Лондоне, Великобритания, собираются лучшие мойщики окон из разных стран мира, чтобы сразиться за титул чемпиона.

Об этом пишет The Independent.

Реклама

На первый взгляд может показаться, что вымыть окно – дело нехитрое. Однако профессионалы уверяют: довести этот навык до уровня мировых соревнований гораздо сложнее, чем кажется.

Реклама

Одной из главных легенд чемпионата является 71-летний Терри Берроуз, которого называют настоящим Усейном Болтом среди мойщиков окон.

Несмотря на свой возраст, он до сих пор участвует в Кубке мира по мойке окон и не собирается завершать карьеру.

«То, что я делаю, не под силу даже людям, которые вдвое моложе меня», — сказал Терри в интервью. «Это не просто так делается – для этого нужно тренироваться!».

Именно Берроуз является автором действующего мирового рекорда. В 2009 году он безупречно вымыл три окна размером 114×114 см всего за 9,14 секунды. С этого времени этот результат никому не удалось ни повторить, ни превзойти.

Реклама

Правила Кубка мира по мойке окон достаточно просты, но выполнить их безупречно могут только самые опытные участники.

Каждому спортсмену выдают одинаковый набор инструментов: стандартный скребок 30 см с фиксированной ручкой, 35-сантиметровый аппликатор (T-Bar), стандартную накладку для него, ведро с водой, моющее средство и одну салфетку.

Задача участников – максимально быстро и качественно вымыть три окна размером 114×114 см.

При выполнении упражнения за процессом внимательно следят три судьи. Участники проводят скребком по стеклу характерными S-образными движениями, после чего вытирают края и проверяют поверхность, чтобы не осталось разводов. Закончив работу, они громко выкрикивают "Стоп!", после чего таймер останавливается.

Реклама

Несмотря на то, что скорость играет ключевую роль, победу определяет не только время.

За каждую полосу, каплю воды или линию, оставшуюся на любом из трех окон, участник получает штраф в 0,5 секунды. Если же судьи находят особо броские разводы, добавляется еще одна штрафная секунда.

Судьи проходят специальную подготовку и обучены замечать даже мельчайшие недостатки, поэтому любая ошибка может лишить шансов на победу.

Победитель Кубка мира по мойке окон получает 1000 фунтов стерлингов (примерно 1350 долларов США).

Впрочем, сами участники признаются, что ценной наградой является не денежный приз, а титул лучшего мойщика окон мира и уважение коллег в профессиональном сообществе.

Напомним, никогда не вытирайте пластиковые окна досуха. Обычное хозяйственное мыло уберет грязь без всякой подтеки.

Новости партнеров