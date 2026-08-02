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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
489
Время на прочтение
2 мин

Как распознать психопата: восемь тревожных признаков в поведении человека

Внешне психопаты кажутся чрезвычайно харизматичными и убедительными, но за этим нередко скрывается полное отсутствие эмпатии и чувства вины.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Эксперты назвали восемь ключевых признаков психопата

Эксперты назвали восемь ключевых признаков психопата / © Freepik

Психопатию не считают официальным диагнозом в психиатрии — это скорее совокупность личностных особенностей, которые в той или иной степени присущи многим людям.

В то же время наличие отдельных подобных черт ещё не делает человека психопатом, пишет издание Egeszseg Kalauz.

По словам экспертов, существует восемь ключевых признаков, на которые следует обратить особое внимание, если они проявляются в совокупности.

Необыкновенное очарование в начале знакомства

Многие люди с психопатическими чертами характера при первом знакомстве кажутся чрезвычайно харизматичными, уверенными в себе и довольно интересными.

Они легко завоевывают симпатию, из-за чего окружающие далеко не сразу замечают отрицательные стороны их характера.

Отсутствие эмпатии

Человек с психопатическими чертами не способен искренне сопереживать другим. Он может прекрасно понимать чужие эмоции, но использует эту информацию для достижения собственных целей, а не для проявления сочувствия.

Мастер манипуляций

Такая личность склонна незаметно подчинять себе окружающих. Чтобы добиться желаемого, она умело использует лесть, манипулирует чувством вины или прибегает к полуправде.

Сваливает вину на других и уклоняется от ответственности

В любых конфликтах или неудачах такие люди обвиняют других. Свои ошибки они отрицают или преуменьшают, стараясь при любых обстоятельствах представить себя в самом выгодном свете.

Убедительная ложь

Обман для таких людей — повседневный инструмент. Они могут выдумывать неправду даже без видимой причины, делая это настолько уверенно, что разоблачить их бывает крайне сложно.

Импульсивность и пренебрежение правилами

Некоторые люди с психопатическими чертами личности склонны игнорировать общепринятые правила или интересы других. В погоне за острыми ощущениями они склонны действовать необдуманно, не обращая внимания на возможные последствия.

«Поверхностные» эмоции

Они способны демонстрировать бурные чувства на публике, однако эти переживания, как правило, лишены глубины и быстро угасают.

Способность причинять боль, не испытывая чувства вины

Способность регулярно причинять вред окружающим и при этом не испытывать никаких угрызений совести или раскаяния — это один из самых явных тревожных сигналов. Эксперты называют такую бездушие ключевой чертой, хотя она сама по себе не является окончательным доказательством.

В то же время эксперты отмечают, что чрезвычайно важно правильно интерпретировать подобные проявления. Некоторые из перечисленных особенностей могут встречаться и у совершенно здоровых людей, ведь человеческая личность устроена очень сложно.

Нельзя навешивать «ярлыки» из-за единичных поступков или отдельных черт характера. Если же чье-то поведение систематически отравляет жизнь окружающих, носит манипулятивный или деструктивный характер, стоит обратиться к специалисту, поскольку делать официальные выводы и ставить диагнозы вправе исключительно специалист по психическому здоровью.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
489
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