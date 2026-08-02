Потери территорий превысили успехи ВСУ: в DeepState раскрыли итоги июля

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

Реклама

В июле российские войска захватили больше территории, чем освободили Силы обороны Украины. По подсчетам аналитиков, чистый прирост оккупированной территории составил около 88 квадратных километров.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Реклама

Почему прежний показатель изменился

Первоначально разница между продвижением российских войск и успехами украинских сил составила 36 квадратных километров. Однако после уточнения данных аналитики скорректировали площадь территорий, ранее считавшихся оккупированными.

Реклама

Общий показатель уменьшили на 52 квадратных километра: 25 квадратных километров пришлись на май, еще 27 — на июнь. С учетом этих уточнений чистый прирост оккупированной Россией территории в июле составил 88 квадратных километров.

В то же время в течение месяца Силы обороны также имели локальные успехи, однако площадь освобожденных территорий была значительно меньше российских продвижений.

В DeepState пояснили, что информацию о некоторых успешных операциях украинских военных публикуют с задержкой после их завершения и появления возможности безопасно раскрыть детали.

Где ситуация остается самой сложной

По оценке аналитиков, наиболее напряженной остается ситуация вблизи Родинского и Константиновки, а также на направлениях Славянска и Краматорска.

Реклама

В то же время в DeepState считают нереалистической задачу российских войск полностью оккупировать Донецкую область в 2026 году. При нынешних темпах продвижения, по мнению аналитиков, добиться этой цели Россия не сможет и в течение 2027 года.

Дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от того, будет ли Россия проводить новую волну мобилизации осенью и будет ли привлекать дополнительные силы из Северной Кореи.

Аналитики также отметили, что роль пехоты в поле боя существенно уменьшилась. Из-за активного применения беспилотников повторение быстрых российских прорывов, подобных наступлению в районах Курахово или Селидового, становится менее вероятным.

По их оценке, в нынешних условиях бои за отдельные участки могут продолжаться по несколько месяцев, а российское командование вынуждено одновременно уменьшать масштабы наступательных действий по другим направлениям.

Реклама

Ситуация на фронте: последние новости

Россия может попытаться открыть новое направление боевых действий против Украины после выборов в Государственную Думу РФ. Такое мнение высказал народный депутат Роман Костенко.

По его словам, особенно опасным для Украины может стать наступление с севера, в частности, на Черниговском направлении, а также возможное привлечение территории Беларуси.

«Если они откроют Черниговский фронт, а не дай Бог еще договорятся с Беларусью, то тех сил и средств, которые мы имеем сейчас, будет далеко недостаточно. В таком случае Украине придется искать дополнительные ресурсы для обороны», – заявил Костенко.

Ранее The Wall Street Journal писало, что в течение четырех лет Россия рассчитывала истощить Украину и получить преимущество в войне благодаря затягиванию боевых действий.

Однако массированные удары украинских беспилотников по российским военным и топливно-энергетическим объектам, по данным издания, заставили Кремль пересмотреть расчет на то, что время работает исключительно в пользу РФ.

Новости партнеров