Втрати територій перевищили успіхи ЗСУ: у DeepState розкрили підсумки липня

Збройні сили України / © Associated Press

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Упродовж липня російські війська захопили більше території, ніж звільнили Сили оборони України. За підрахунками аналітиків, чистий приріст окупованої території становив близько 88 квадратних кілометрів.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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Чому попередній показник змінився

Спочатку різниця між просуванням російських військ та успіхами українських сил становила 36 квадратних кілометрів. Однак після уточнення даних аналітики скоригували площу територій, які раніше вважали окупованими.

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Загальний показник зменшили на 52 квадратні кілометри: 25 квадратних кілометрів припали на травень, ще 27 — на червень. З урахуванням цих уточнень чистий приріст окупованої Росією території у липні становив 88 квадратних кілометрів.

Водночас упродовж місяця Сили оборони також мали локальні успіхи, однак площа звільнених територій була значно меншою за російські просування.

У DeepState пояснили, що інформацію про деякі успішні операції українських військових публікують із затримкою — після їх завершення та появи можливості безпечно розкрити деталі.

Де ситуація залишається найскладнішою

За оцінкою аналітиків, найбільш напруженою залишається ситуація поблизу Родинського та Костянтинівки, а також на напрямках до Слов’янська і Краматорська.

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Водночас у DeepState вважають нереалістичним завдання російських військ повністю окупувати Донецьку область 2026 року. За нинішніх темпів просування, на думку аналітиків, досягти цієї мети Росія не зможе і протягом 2027 року.

Подальша ситуація залежатиме, зокрема, від того, чи проводитиме Росія нову хвилю мобілізації восени та чи залучатиме додаткові сили з Північної Кореї.

Аналітики також зазначили, що роль піхоти на полі бою суттєво зменшилася. Через активне застосування безпілотників повторення швидких російських проривів, подібних до наступу в районах Курахового або Селидового, стає менш імовірним.

За їхньою оцінкою, за нинішніх умов бої за окремі ділянки можуть тривати по кілька місяців, а російське командування змушене одночасно зменшувати масштаби наступальних дій на інших напрямках.

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Ситуація на фронті: останні новини

Росія може спробувати відкрити новий напрямок бойових дій проти України після виборів до Державної думи РФ. Таку думку висловив народний депутат Роман Костенко.

За його словами, особливо небезпечним для України може стати наступ із півночі, зокрема на Чернігівському напрямку, а також можливе залучення території Білорусі.

«Якщо вони відкриють Чернігівський фронт, а не дай Боже ще домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які ми маємо зараз, буде далеко недостатньо. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для оборони», — заявив Костенко.

Раніше The Wall Street Journal писало, що протягом чотирьох років Росія розраховувала виснажити Україну та здобути перевагу у війні завдяки затягуванню бойових дій.

Однак масовані удари українських безпілотників по російських військових і паливно-енергетичних об’єктах, за даними видання, змусили Кремль переглянути розрахунок на те, що час працює виключно на користь РФ.

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