Дрони / © ТСН

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Російські реактивні ударні безпілотники за складністю виявлення та перехоплення стали співмірними з крилатими ракетами, а більшість традиційних засобів протидії Shahed проти них неефективні.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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За його словами, російські війська не стоять на місці та продовжують удосконалювати засоби ведення війни, зокрема створюючи нові модифікації на базі ударних БпЛА.

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«Ворог, на жаль, не стоїть на місці і продовжує розробляти та вдосконалювати свої засоби ведення війни. Зокрема це стосується і ударних систем типу "Шахед" та появи на базі них так званих реактивних безпілотників. І тут насамперед, якщо ми говоримо про появу реактивних безпілотників, фактично можемо констатувати, що ці платформи за складністю виявлення, перехоплення та протидії є співмірними зі звичайними крилатими ракетами», — розповів Богдан Долінце.

За словами фахівця, більшість засобів, якими зазвичай збивають стандартні «Шахеди», не працюють проти нових реактивних дронів, які за своїми характеристиками фактично стали надлегкими крилатими ракетами.

Експерт додав, що окрім високої швидкості та інших технічних переваг, ворог навмисно пускає ракети та дрони над житловими кварталами. Через це українській ППО набагато складніше їх виявляти та збивати, оскільки військові намагаються не завдавати шкоди мирним населеним пунктам. Росіяни використовують цю тактику, щоб захистити свої засоби ураження від знищення.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія, ймовірно, вперше цього року застосувала проти України північнокорейську балістичну ракету. Нею могли вдарити по селу Радушне поблизу Кривого Рогу, де загинули люди.

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Раніше ми писали, що росіяни розробляють наземні пускові установки для крилатих ракет S8000 «Бандероль». Це може створити серйозні проблеми для української ППО через несподіваність атак.

До слова, українські військові встановили черговий висотний рекорд перехоплення, знищивши ворожу техніку в небі, де зазвичай літають пасажирські лайнери.

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