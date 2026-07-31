Кім Чен Ин "зник": диктатора не бачили вже місяці, фото з ним видаляють

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уже кілька місяців не з’являється на публіці, а державні медіа країни та фотобанки масово видаляють його знімки. Експерти фіксують безпрецедентну інформаційну тишу.

Про це пише Daily Star.

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Кім Чен Ин тривалий час залишався постійною фігурою в інформаційному просторі Північної Кореї. Він майже щодня з’являвся на публіці, відкриваючи заводи, військові об’єкти, ферми та інші підприємства, а також регулярно опинявся в центрі уваги, яку йому демонстрували жителі країни.

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Втім, близько двох місяців тому ситуація різко змінилася. Відтоді північнокорейського диктатора більше не бачили на публіці. Останні доступні світлини Кім Чен Ина — це фото з першої шпальти північнокорейської газети, присвяченої його зустрічі з китайською делегацією.

Зустріч відбулася 9 червня, після чого навколо очільника КНДР запанувала майже повна інформаційна тиша.

Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин / © Associated Press

Водночас у роботі державних медіа країни почали помічати незвичні зміни. Зокрема, офіційний сайт газети Pyongyang Times, яка традиційно публікувала матеріали, схвалені верховним лідером, більше не доступний у звичному вигляді. Останніми тижнями він перенаправляє користувачів на сторінку головного зоопарку Північної Кореї.

Попри те, що друковане видання, ймовірно, продовжує виходити, матеріали, які поширюються на інших ресурсах, містять лише текст без фотографій. Крім того, згадки про Кім Чен Ина стали значно рідшими, а на офіційних заходах дедалі частіше з’являються інші високопосадовці.

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Також звертає на себе увагу те, що з багатьох північнокорейських новинних сайтів, схоже, зникли фотографії лідера. Раніше подібного не траплялося, адже Кім Чен Ин традиційно демонстрував свою діяльність через державні медіа.

Ще однією дивною обставиною стало зникнення фотографій із його поїздок, які раніше були доступні на платформах на кшталт Getty.

За наявною інформацією, останні підтверджені фотографії Кім Чен Ина були зроблені 25 березня під час візиту до Пхеньяна самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді вони разом проїхалися центральними вулицями міста на очах у мешканців.

Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко / © Associated Press

Натомість візит китайської делегації відбувався практично без публічності. Єдині оприлюднені зображення демонстрували місцевих жителів, які дивилися телевізійні сюжети про зустріч або читали про неї в газетах.

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Журналісти Daily Star зазначають, що не мають можливості перевірити місцеперебування північнокорейського диктатора безпосередньо. Водночас сукупність наявних фактів, на їхню думку, може свідчити про те, що Кім Чен Ин справді зник із публічного простору.

До слова, 25 липня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Росія планує залучити ще близько 30 тис. військовослужбовців із Північної Кореї, а підготовка до їхнього прийому триває у Воронезькій області від червня. Окрім особового складу, КНДР готується передати РФ нові пускові установки для балістичних ракет.

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