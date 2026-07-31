Володимир Дантес відкрив новий напрям бізнесу та замахнувся на велике кіно

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Шоумен Володимир Дантес продовжує розвиватися не лише як артист, а й як бізнесмен.

Співак разом із партнерами масштабував роботу власної продакшн-студії Piece of Studio, яка тепер виходить на кіноринок із першим повнометражним фільмом «Пауза». Для команди це новий етап розвитку бізнесу та амбітна спроба закріпитися у сфері українського кіно.

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«Ми знімаємо кіно не про ідеальних людей, а про самих себе. Це історія про кожного з нас із команди. Ми помиляємося, відкладаємо важливі розмови й через це проходимо власний досвід дорослішання. Ми — молоді автори й продюсери, з якими працюють великі професіонали, за що ми щиро вдячні. До речі, ми дуже раді, що дійшли до фіналу проєкту „Тисячовесна“, адже цей грант дає можливість і новачкам, і профі показати свої можливості», — поділився артист.

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Кадри зі знімань

Над стрічкою вже працює команда відомих українських кінематографістів. Співавтором ідеї та сценаристом став телеведучий Фіма Константиновський, режисером-постановником — Ярослав Лодигін, відомий за фільмами «Дике поле» та «Колапс». За візуальну складову відповідають оператор Михайло Любарський, який працював над стрічками «Люксембург, Люксембург» і «Будинок „Слово“: Нескінченний роман», та художник-постановник Владлен Одуденко, відомий роботами «Ти — космос» і «Буча». Сам Дантес виступає одним із продюсерів проєкту. Сам Дантес виступає одним із продюсерів проєкту.

Кадри зі знімань

За сюжетом «Паузи» глядачі побачать історію пари, яка після п’яти років стосунків вирішує на певний час розійтися. Герої продовжують зустрічатися, але з кожною новою розмовою дедалі більше усвідомлюють, що змінюються не лише їхні почуття, а й вони самі. Автори обіцяють чесну історію про кохання, страх дорослішання та відповідальність за власний вибір.

Чи стане ця пауза шансом урятувати стосунки, чи перетвориться на фінальну крапку, глядачі дізнаються після прем’єри, яка запланована на 1 квітня 2027 року.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес не приховав почуттів та публічно пофліртував із загадковою дівчиною.

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