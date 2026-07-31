Пілота затримали після рейсу, а тепер йому загрожує смертна кара: що знайшли у його сумці

Літак / © pexels.com

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В Індонезії затримали 39-річного пілота, у ручній поклажі якого виявили понад 70 тисяч таблеток екстазі. За даними слідства, чоловік не лише перевозив наркотики, а й сам перебував під їхнім впливом під час міжнародного рейсу.

Про це повідомляє Daily Star.

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Пілота, якого в матеріалах справи називають лише ініціалами MSO, затримали в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта в Джакарті після прибуття рейсом із Куала-Лумпура.

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За інформацією правоохоронців, номер рейсу вказує, що він міг виконуватися авіакомпанією Malaysia Airlines, однак офіційно назву перевізника спочатку не підтверджували.

Під час перевірки ручної поклажі митники виявили:

14 пакетів із понад 70 тисячами таблеток екстазі (MDMA);

близько чотирьох грамів метамфетаміну, який, за версією слідства, призначався для особистого вживання.

За попередньою інформацією, чоловік сподівався, що його речі не перевірятимуть на окремому пункті контролю для членів екіпажу. Однак представники митної служби заявили, що правила перевірки однакові для всіх.

Після затримання правоохоронці провели медичне обстеження.

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За словами співробітника митної служби аеропорту Хенгкі Томуана Парліндунгана Арітонанга, аналіз сечі показав наявність одразу кількох наркотичних речовин.

«Результати аналізу його сечі показали наявність метамфетаміну, MDMA та кокаїну. Отже, під час польоту він перебував під впливом наркотиків», — повідомив представник митниці.

Він також наголосив, що особливе занепокоєння викликає той факт, що затриманий працював пілотом і незадовго до арешту виконував міжнародний рейс.

Після інциденту Malaysia Airlines заявила, що співпрацюватиме зі слідством. У компанії зазначили, що готові надати правоохоронним органам усю необхідну допомогу відповідно до чинного законодавства.

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Індонезія має одне з найсуворіших законодавств у світі щодо незаконного обігу наркотиків.

У разі доведення вини пілоту може загрожувати смертна кара. Водночас у країні вже кілька років діє мораторій на виконання смертних вироків, а останню страту було проведено 2016 року. Слідство у справі триває.

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